蘇貞昌誤塗CC霜變「海公公」　陳其邁笑虧：我一離開院長就有事！

▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

行政院長蘇貞昌11日赴新北市視察衝浪基地，卻被媒體捕捉到「臉太白」的畫面，在女兒蘇巧慧爆料下才知道真相是蘇貞昌誤用了太太的CC霜，蘇貞昌13日出席活動受訪時笑喊自己「很漏氣」。對此，投身高雄市長補選的陳其邁則開玩笑說：「你看我一離開行政院，院長就有事。」

▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁13日至台郡科技公司廠房導覽，被問到前幾天蘇貞昌臉擦太白被人家說是「海公公」，陳其邁也笑說：「我有看到，很關心他，你看我一離開行政院，院長就有事。我前幾天在高雄駁二有個活動，我也是下車的時候，看車上有瓶防曬，也不曉得是什麼就擦了，結果下車的時候他們就笑我說是像金童玉女，貼兩塊紅紅那種」，蘇院長還真的有點像。他也已經請蘇貞昌辦公室以後要提醒院長注意，因為「還真的有點像！」

他說，他與蘇貞昌兩個都是男生，都比較隨便，拿起來看有防曬指數就擦了，也不知道什麼叫CC霜，以後會檢討改進，他也替蘇緩頰：「什麼AA霜、BB霜、CC霜，他大概跟我一樣，可能太陽多，又夏天，還是要注意防曬，假如在戶外活動比較久的話還是要注意防曬。」

至於跑行程都怎麼防曬？陳其邁則說：「我不太防曬，看到什麼就擦什麼，反正有數字跟+愈多愈好，應該這樣沒有錯吧？這要學習。」

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