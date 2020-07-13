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左酸蘇貞昌右虧陳其邁　李眉蓁：與其重開機，不如實在裝雙機！

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▲國民黨市長補選參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）
▲國民黨市長補選參選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

行政院長蘇貞昌日前宣布，接下來將投入323億元，替全國國中小裝設冷氣，原因引起外界熱議。曾因為校園裝冷氣政策與對手陳其邁隔空交火過的國民黨市長補選參選人李眉蓁，13日又在臉書發文，標題就寫著「與其重開機，不如實在裝雙機」，同時酸了行政院長蘇貞昌及民進黨市長補選參選人陳其邁。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁13日於在臉書發文，標題就寫下「與其重開機，不如實在裝雙機」，行政院長蘇貞昌日前宣布，兩年內全國中小學班班有冷氣，說因女兒回家質詢他，自己的孫女汗流的像頭髮浸過水一樣，要求學校裝冷氣。讓全民詫異的是蘇院長怎麼會有這樣「國家就是蘇家的家天下概念」，民意優先變家人優先連同黨的王世堅都看不下去，甚至還標註了陳其邁，問：「邁當勞叔叔，這樣的決策過程您支持嗎？」

李眉蓁說，地球暖化豈是今天才開始，許多地方縣市政府早已針對學校冷氣裝設開始規劃逐步購置，若要等中央體會到此民間疾苦，完成又要等到何時？另外，他發現原來該做的事也可以變成「功勞三倍券」，第一倍：蔡總統臉書貼文(察覺問題)、第二倍：蘇院長宣布實施(苦民所苦) 、第三倍：蘇巧慧和孫女(反映民情) ，直呼「原來可以這樣詮釋三倍劵的加乘效益！更何況裝冷氣政策是立法院國民黨團提出的附帶決議，讓學校加裝冷氣列入前瞻二期項目之一。」

她指出，高雄市的炎熱更勝北部，而且還伴隨空氣品質不佳的問題，實際上眉蓁早已支持「雙機政策」，也提出許多執行面上的問題，讓高雄市府參考研究及改進，未來若選上市長，將持續全面推動雙機政策，讓孩子有更好的學習環境。

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