吳益政批高鐵延伸屏東效益零　周春米轟：無視屏東人交通平權





▲高雄市長補選民眾黨參選人吳益政。（圖／競選辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民眾黨徵召的高雄市長補選戰候選人吳益政，13日對政院高鐵延伸屏東案路線提出批評，質疑政院方案要花554億元但「效益零」，主張應改延伸到小港機場，才能因應增建航廈增加人潮。對此，民進黨立委周春米怒批，「又來了，再度看到無視我們屏東人交通平權的主張與言論」。

周春米表示，高鐵南延屏東，是屏東鄉親苦等多年的重要交通建設；但又有多少次，卻又因為政治算計而受到不實的批評，「代表民眾黨參選高雄市長的候選人吳益政，是要告訴屏東鄉親，屏東不值擁有高鐵？」

周春米指出，從交通部提供的資料可以清楚看見，現在拍板的左營案，是高鐵南延屏東最可行、最有效率的方案，「再說，其中的幾個方案，除了更高的花費外，是否兼顧區域之間的平衡與發展，也是令人質疑；在兼顧區域發展與工程效率下，現在的左營方案，是最適當的決定！」

周春米說，退萬步而言，就算從高雄市民的角度來看，把高鐵往小港延伸，除了花費高以外，要把好不容易縫合的市區再次挖開，帶來的又是無窮無盡的交通黑暗期，這恐怕也不是高雄人樂見。

周春米嗆，「還是想要提醒吳候選人，憲法第147條，明定國家發展應該兼顧區域之間的平衡，若是每到選舉都要拿屏東的發展祭旗，我們屏東人嚥不下這口氣。」