政院擬立法「約聘人員可取得職等」　蔣萬安：努力苦讀的年輕人情何以堪？

▲國民黨團召開「肥官不夠分！還想修法佔高缺！未來滿城盡是口譯哥？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院人事行政總處擬具「聘約人員人事條例」草案，未來聘約人員若符合相關資格，聘約人員得於進用滿三年後，擔任或兼任研究等機關機構組織法規定有職稱職等的職務，引發外界疑慮。國民黨團13日召開記者會強力反對，黨團書記長蔣萬安痛批，人力不足應該開正職缺補足人力，甚至調整考選制度，民進黨積極在文官體系開後門、任用私人，「對努力苦讀希望擔任公職的年輕人情何以堪？」

蔣萬安指出，人事行政總處對外強調這只是政府與聘約人員的人事契約，但如果人力不足應該開正職缺補足人力，如果現有人力無法滿足時代需求更應該調整考選制度，吸納新時代人才。現在還有更多的人事改革並未推動，「放著警消人員組工會、約聘人員適用勞基法等重大改革不做，卻積極在文官體系開後門、任用私人，對努力苦讀希望擔任公職的年輕人情何以堪？」

「民進黨要破壞文官制度到什麼地步？」首席副書長林奕華痛批，民進黨執政特色就是大量進用約聘人員，來源是民進黨黨工、青年軍、1450。公務人員進用相關「考銓業務」是考試院職權，考試院不應噤聲，人事行政總處無權介入修法，「如果修法通過，未來公務人員考場不是國考考場，而是民進黨中央黨部，因為黨證就是準考證。」

立委賴士葆表示，若草案通過，中華民國文官體制將被完全裂解，台灣從此進入「拉關係」、「走後門」的時代，可以利用此條款包庇親信出任文官不用考試，「學子努力準備考試不如與綠營拉關係，而且今天是臨時工，明天變首長。」

立委鄭正鈐則說，民進黨已經將獨立機關中選會、監察院變成綠營打手，如果公務體系都可以開後門讓約聘人員變成準公務員，國家文官體系穩定性何在？立委葉毓蘭指出，如果此修法通過，口譯哥立即變成14職等大使，未來只差捐官買官條例，考試院可以廢了！不能利用修法讓黑官漂白，破壞文官制度，不能讓未來年青人想任公職只能拼關係、比後台。

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