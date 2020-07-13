高雄氣爆3億善款流向公開　監院調查：出國考察、換破椅、搭遮陽棚

▲2014年高雄氣爆。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

高雄市議會731氣爆調查小組召集人陳麗娜13日北上監察院陳情，揭露高雄氣爆善款「三大弊端」。而監察院於6月16日公布調查報告，善款總金額逾45億元，而高雄市府卻將部分款項用來添購消防設備、出國考察等，導致外界觀感不佳。

高雄731氣爆善款遭疑不當運用，監察院認定高雄市政府不當運用民間捐款購置機關執行業務所需設備，且迄未釐清收受捐款之相對應收據等情，核均有疏失，6月16日通過調查報告糾正該府。

監察院調查發現，高雄市政府勞工局提報計畫以氣爆捐款購置屬執行勞安及勞動檢查所需之防護、搜查、檢測及聯繫等設備，用以汰換值班台破舊座椅19萬6100元、赴日本考察石化管線減災管理8萬4084元、搭設遮陽棚8萬9561元、購置薪資管理系統、E化公務系統整合暨財產管理及訓練證照管理系統開發建置81萬元等。

監委指出，高雄市政府相關局處收受民眾因應本案氣爆災害事件指定捐款共計3億餘元，應確實尊重捐款者之捐款意旨，專款專用，但調查發現善款以出國考察、添購辦公室設備、等其他名義，將捐款挪為替代行政事務或業務費用之批評聲浪，導致社會觀感不佳，恐將影響捐款者未來捐款意願。

報告中提到，有關台灣區珠寶工業同業公會之捐款3204萬1910元，高雄市政府於本院調查時表示據其所推測可能與珠寶公會相關之支票共計20張，惟迄至本院完成調查報告止，該府仍有3張支票未能釐清。而市長與珠寶公會合影之支票，經本院向彰化銀行調閱支票號碼JN11XXXXX號之支票影本，經查該支票之票面金額僅9千餘元，提示人為ＯＯ股份有限公司，該票號之支票金額並非3204萬1910元，且提示機關亦非高雄市政府或該府社會局，實際之支票抬頭與金額均與合影之照片不符，引發社會質疑。

監委表示，高雄市政府因應氣爆進行募款計畫，民眾響應熱烈，各界善款湧入，募款最終金額高達45億6630萬9017元，該府設立氣爆捐款專戶、訂定氣爆捐款管理作業要點及成立氣爆捐款專戶管理會，以管理此鉅額之捐款，依據氣爆捐款管理作業要點第4點規定，氣爆捐款專戶專款專用，運用範圍共計10款，然本院調查發現，所提報59個計畫之擬定與審議過程，均未確實敘明符合氣爆捐款管理作業要點第4點何款規定。