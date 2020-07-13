高雄氣爆善款再爆三弊端！國民黨質疑「隱匿3億善款」…要求監院彈劾陳菊

▲國民黨踢爆高雄氣爆善款還有三大弊端。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

高雄氣爆善款再爆三大弊端！高雄市議會731氣爆調查小組召集人的陳麗娜13日北上監察院陳情，質疑高雄氣爆善款挪用特定局處、浮編律師費以及隱匿捐款資訊，要求監察院馬上約談陳菊，釐清陳菊在氣爆善款不當使用案中的角色及疏失，並呼籲陳菊在爭議釐清前應自行退出監察院長提名，以免晚節不保。

依據高雄市議會731氣爆調查小組最近完成的調查顯示，高雄市政府有「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」、「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」、「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊」三大決策弊端。

第一，「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」，議會調查小組發現，有四筆善款直接被挪給特定局處自行規畫使用、無須提報計畫給善款管理委員會。例如台灣區珠寶公會3204萬餘元捐款，明明沒有指定用途，卻也被挪給特定局處使用，因不受監督審查，被用於出國觀光、舉辦非災區活動等。

第二，「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」，因市政府「取消代位求償集體訴訟機制」，最後受讓3140件代位求償案，整理後分為六大案起訴，使用善款高達6532萬元來支付律師費，幫市府打官司，浮編28倍，質疑誰做了「取消代位求償集體訴訟機制」的決策？是否有濫用善款、圖利特定對象之嫌？

第三、「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊」，高雄市氣爆募款最終金額，對外公布為45億6630萬9017元，但調查小組統計，共有警察局、消防局、衛生局、兵役局、文化局等五個機關自行留用3億2263萬6182元的捐款，未陳報給市府。也就是說，真正的氣爆善款應達48億8894萬5199元。

陳麗娜表示，陳菊在氣爆善款運用裡的角色有很多可議之處，如果三大決策弊端和她確有關係，「彈劾她也是剛好而已」，然而，陳菊已被提名為監察院長，一旦上任，人民如何相信監察院將來能公正的查案？她呼籲陳菊鼓起人生最後的道德勇氣，自行婉拒出任監察院長、坦然接受調查，以免晚節不保。

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