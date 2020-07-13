　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄氣爆善款再爆三弊端！國民黨質疑「隱匿3億善款」…要求監院彈劾陳菊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨踢爆高雄氣爆善款還有三大弊端。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨踢爆高雄氣爆善款還有三大弊端。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

高雄氣爆善款再爆三大弊端！高雄市議會731氣爆調查小組召集人的陳麗娜13日北上監察院陳情，質疑高雄氣爆善款挪用特定局處、浮編律師費以及隱匿捐款資訊，要求監察院馬上約談陳菊，釐清陳菊在氣爆善款不當使用案中的角色及疏失，並呼籲陳菊在爭議釐清前應自行退出監察院長提名，以免晚節不保。

依據高雄市議會731氣爆調查小組最近完成的調查顯示，高雄市政府有「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」、「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」、「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊」三大決策弊端。

▲▼國民黨踢爆高雄氣爆善款還有三大弊端。（圖／記者楊蕓攝）

第一，「未經委員會審查即將善款挪用於特定局處」，議會調查小組發現，有四筆善款直接被挪給特定局處自行規畫使用、無須提報計畫給善款管理委員會。例如台灣區珠寶公會3204萬餘元捐款，明明沒有指定用途，卻也被挪給特定局處使用，因不受監督審查，被用於出國觀光、舉辦非災區活動等。

第二，「未依集體訴訟原則而浮濫編列代位求償律師費」，因市政府「取消代位求償集體訴訟機制」，最後受讓3140件代位求償案，整理後分為六大案起訴，使用善款高達6532萬元來支付律師費，幫市府打官司，浮編28倍，質疑誰做了「取消代位求償集體訴訟機制」的決策？是否有濫用善款、圖利特定對象之嫌？

第三、「容許局處自行留用民眾捐款而隱匿捐款資訊」，高雄市氣爆募款最終金額，對外公布為45億6630萬9017元，但調查小組統計，共有警察局、消防局、衛生局、兵役局、文化局等五個機關自行留用3億2263萬6182元的捐款，未陳報給市府。也就是說，真正的氣爆善款應達48億8894萬5199元。

陳麗娜表示，陳菊在氣爆善款運用裡的角色有很多可議之處，如果三大決策弊端和她確有關係，「彈劾她也是剛好而已」，然而，陳菊已被提名為監察院長，一旦上任，人民如何相信監察院將來能公正的查案？她呼籲陳菊鼓起人生最後的道德勇氣，自行婉拒出任監察院長、坦然接受調查，以免晚節不保。

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
高雄氣爆3億善款流向公開！　監院調查結果出爐
快訊／鳳山夫狠勒死老婆　遺體扔床上
朱高正兒醉倒快車道遭輾斃　堂哥要求加賠300萬…曝悲情現況
全球最新治安排名！台灣名列第二　大勝日韓新加坡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

高雄氣爆3億善款流向公開　監院調查：出國考察、換破椅、搭遮陽棚

政院擬立法「約聘人員可取得職等」　蔣萬安：努力苦讀的年輕人情何以堪？

德國官網悄撤中華民國國旗　外交部：無法接受！

國軍遭化學攻擊...漢光36號列演習重點　醫護A級防護衣上身應戰

高雄氣爆善款再爆三弊端！國民黨質疑「隱匿3億善款」…要求監院彈劾陳菊

郵局領三倍券不想排隊...蘇貞昌教你這招：現在就去預約！

蘇貞昌誤塗CC霜變「海公公」　陳其邁笑虧：我一離開院長就有事！

F-16清晨掛彈執行戰備轉場　C-130載送後勤人力、裝備任務

週末去哪玩不塞車？　侯友宜推出「微笑山線」揪全家去玩山

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

高雄氣爆3億善款流向公開　監院調查：出國考察、換破椅、搭遮陽棚

政院擬立法「約聘人員可取得職等」　蔣萬安：努力苦讀的年輕人情何以堪？

德國官網悄撤中華民國國旗　外交部：無法接受！

國軍遭化學攻擊...漢光36號列演習重點　醫護A級防護衣上身應戰

高雄氣爆善款再爆三弊端！國民黨質疑「隱匿3億善款」…要求監院彈劾陳菊

郵局領三倍券不想排隊...蘇貞昌教你這招：現在就去預約！

蘇貞昌誤塗CC霜變「海公公」　陳其邁笑虧：我一離開院長就有事！

F-16清晨掛彈執行戰備轉場　C-130載送後勤人力、裝備任務

週末去哪玩不塞車？　侯友宜推出「微笑山線」揪全家去玩山

本土病例暴增上百起！香港年度書展緊急喊卡

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

Hublot粉紅錶殼不甜膩　鋁質鑄造輕盈、耐刮更加分

勇兔戳「兒子過世」痛處！　鍾欣凌《婆婆》2秒落淚網全看哭了

SF9接力舞蹈遭批沒誠意「飆破2000則留言」　網罵影片比動圖更誇張…正反意見戰翻

冷氣不涼！他1個動作「拯救全辦公室」　上司秒當豬隊友...網：老闆可憐阿

潑何韻詩一頭紅漆…統促黨胡志偉認起訴太重　籲檢「不要受上面壓力」

死了也要查到底！首爾市長朴元淳今出殯　女秘書聲明淚訴4年性騷煉獄

竹塹國樂節十周年　五大職業國樂團18場演出

《歡樂合唱團》娜雅劇中戀人Twitter要求加入搜救：將盡可能提供協助

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

政治熱門新聞

「車禍死亡人數」飆6都冠　柯文哲狠批：高雄亂掉了！

吳宗憲嗆不領三倍券「太麻煩了」　蘇貞昌回應了！

「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

約聘3年變公務員　羅智強酸開後門

民眾黨黨員大會報名慘　柯文哲下令動員

罷捷行動超火熱？網曝「街頭連署實況」

女兒反映才裝冷氣　王世堅痛批蘇貞昌

蘇貞昌親曝「臉太白」真相：很漏氣！30倍CC霜抹臉...回家被太太狂唸

IG追蹤破10萬！陳其邁曝「親回」留言真相　摸肚吸氣甩開「腹院長」

下一任新北市長？侯友宜支持度壓過陳時中

拆國光客運判賠　柯：契約不是我訂的

北市勞動局8月開課　勞工議題報你知！

韓國瑜進化「2.0」　陳揮文喊話韓粉：等民進黨自爆！

內湖分局7月起執行「靜城專案」

更多熱門

相關新聞

柯建銘：國民黨對陳菊有意見可以把她問倒啊！

柯建銘：國民黨對陳菊有意見可以把她問倒啊！

立法院臨時會本週進行監察委員人事案的審查與表決，國民黨預計強力杯葛，更號召群眾上街抗議。對此，立院民進黨團總召柯建銘13日上午受訪時表示，國民黨無止盡的秀下限，非台灣民主政治之福，並呼籲國民黨三思，「對陳菊有意見，沒有關係，你可以把她問倒啊！這才是正確的方向。」

監委人事本週闖關　立院架3層拒馬備戰

監委人事本週闖關　立院架3層拒馬備戰

湯文章／監院存廢　誰來監督司法權

湯文章／監院存廢　誰來監督司法權

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

國民黨吉安鄉黨部已標售面臨搬遷　支持者感傷

諷邁邁「補選國家隊」　李眉蓁自詡「高雄市民說得對」

諷邁邁「補選國家隊」　李眉蓁自詡「高雄市民說得對」

關鍵字：

監察院高雄氣爆陳菊國民黨

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

八點檔天王爆吃軟飯！

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

股災all in台積電　3個月賺650萬

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面