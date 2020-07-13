柯建銘批國民黨無止盡秀下限　「對陳菊有意見可以把她問倒啊！」

▲民進黨黨團總召柯建銘會同警方視察立院周邊警力部署。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會本週進行監察委員人事案的審查與表決，國民黨預計強力杯葛，更號召群眾上街抗議。對此，立院民進黨團總召柯建銘13日上午受訪時表示，國民黨無止盡的秀下限，非台灣民主政治之福，呼籲國民黨三思，「對陳菊有意見，沒有關係，你可以把她問倒啊！這才是正確的方向。」

柯建銘表示，國民黨要怎麼做，它要有自己的戰略思維，民進黨團都予以尊重，他要呼籲國民黨，「要思考清楚，到底你所謂文攻武鬥，對於監委同意權上，是否應該這樣做？」

▲立法院13日舉行監察院長及監察委員同意權案公聽會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘表示，監委同意權是憲法賦予立法院的權力和義務，過去民進黨在野再怎麼兇悍，從來不會在人事同意權上面做任何文章，「反對就反對、贊成就贊成」，對於拿這個題目來做強烈對抗和抗爭，國民黨要思考，假如明天陳菊來備詢，「你裡應外合，不讓她進來、不讓她備詢，那是你國民黨自己放棄權力喔！這個程序就走過去了。」

柯建銘說，接下來禮拜三、禮拜四的詢答，如果都要對抗，就會直接走到禮拜五的投票，「這樣放棄自己的權力好不好？」他認為，「國民黨對陳菊有意見，沒有關係，你可以把她問倒啊！這才是正確的方向。」

▲為防範在野黨杯葛阻擋，民進黨籍立委輪流守住議場大門口，柯建銘上午到場打氣。（圖／記者屠惠剛攝）

柯建銘呼籲國民黨，整個國民黨現在的氣勢如此，應該思考如何更有戰略、謀略、理性的從廢墟中站起來，贏得人民的信任，「否則一直用對抗模式，一下占領主席台、一下不讓陳菊進到立法院、一下找黑衣人，如此都不是很好，請國民黨三思。」

柯建銘表示，自己作為一個長期在立法院的「國會老兵」，觀察台灣的政治現象，「國民黨無止盡的秀下限、一直弱化，對台灣的民主政治來說，假如沒有一個正常、有力的在野黨，這也非台灣民主政治之福」，希望平衡力量，來自於國民黨的逐漸茁壯。

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