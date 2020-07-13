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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／監察院存廢爭議　誰來監督專斷的司法權？

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▲▼「論監察院之未來」座談會。（圖／記者陳家祥攝）

▲若監委能恪盡職責，對所有類型案件的調查都一視同仁，監察權仍然可以發揮一定的功能，何必急於廢掉監察院呢？（圖／記者陳家祥攝）

司法權與監察權的糾葛由來已久，近日，隨著偵辦曲棍球案的檢察官陳隆翔經職務法庭判決不受懲戒，狠狠的打了監察院一巴掌，兩院宿怨再起波瀾。

台灣的監察權設計獨步全球，與司法權同列為五權，憲法並賦予監察委員對於違法失職的司法人員有糾舉、彈劾之權，不論案件還在偵辦中或已經判決確定，監察委員都可行使調查權。

然而，司法權有「審判獨立」這塊神主牌，對於尚未偵結的案件行使調查權，難免會惹來「干涉審判」之譏，同時也會造成承辦案件的司法人員精神上的壓力；對於已經判決確定的案件行使調查權，形同是在下指導棋，監察院成了「第四審」，導致許多判決確定的案件一再向監察院陳情，期待能有翻案重審的機會。

近來，監察委員約談判決前總統馬英九洩密案無罪的法官唐玥，以及對於一些判決確定的案件調查後直指原確定判決有若干瑕疵，例如：江國慶殺人案、后豐大橋墜橋案件，在法界都引起很大的反彈，責怪監察委員行使職權時，不知節制！因此，有人主張要廢除監察院，但口號任誰都會喊，真的廢除監察院，誰來監督司法權？

司法權的行使並非漫無限制，「審判獨立」亦非拒絕監督的藉口，更不是不適任司法官的護身符，讓粗糙的裁判品質有了遮羞布。凡具有絕對的權利者，若沒有好的監督機制，一定會變成絕對的腐敗。對司法權的監督，除強化內部自律機制外，更須有民意選任司法官，以及人民參與訴訟程序的民主方式來監督，外部的制度設計上則須有一個足以制衡司法權的機構；否則，在人民對於司法信任度始終不超過四成的情況下，再多的內部自律機制也引發不了多大的共鳴，而台灣從未想過以民意選任司法官，至於人民參與訴訟程序的方式仍未定案，以規劃中的國民法官制度，在職業法官強勢主導下，跑龍套的角色恐怕居多！因此，廢掉監察院後，監察權何去何從，恐怕費人思量！

有人主張，將監察權移至立法權下，這當然符合「民主原則」。只是立法委員以選舉方式產生，有太多的民意包袱，以台灣現在的國會結構，期待立委諸公獨立行使職權，勢必不可能！也有人主張，成立一個獨立委員會來行使監察權。客觀上來說，台灣不乏獨立委員會，可是這麼多的獨立機關，感覺上配合政策的多，獨立的性格並沒有那麼強烈，又何必多此一舉！

▲▼ 監察院。（圖／ETtoday資料照）

▲若司法院不能揪出裁判品質低劣的法官，監察權便是唯一可制衡司法權的法定權力。（圖／ETtoday資料照）

監察權的目的在於澄清吏治，監察院多年來行使監察權，在保障人權，糾正行政體系錯誤，督促公務人員奉公守法、維護官箴上有不少貢獻。近來爭議的發生，與其說制度有問題，勿寧說問題出在人。

近幾屆監委的提名，政治色彩太過濃厚，致使監察院被諷刺成「酬庸院」、「報恩院」、「養老院」，以及對若干司法案件的調查都有針對性的政治屬性，難免引人非議。總統對監委有提名權，要提名誰，外人無權置喙。監察委員被任命後，就要超出黨派獨立行使職權。若只是因為個人的政治理念，基於政黨利益，藉此韃伐異己，就是有虧職守，會引發眾人唾棄，變成王建煊缷任監察院長職務前，口中的「權利中邪」、「殘害忠良」的機構。若監委能恪盡職責，對所有類型案件的調查都一視同仁，監察權仍然可以發揮一定的功能，何必急於廢掉監察院呢？

台灣人民普遍不相信司法裁判的品質，若司法院不能被期待可揪出裁判品質低劣的法官，監察權便是唯一可制衡司法權的法定權力。任何機關都應尊重法官在個案適用法律表達的見解，但要真正檢驗法官判決品質，避免假審判獨立之名、行獨斷擺爛之實，就必須容許監察院調查司法案件。只是監委發動調查目的與範圍應明確、特定，自我節制，且與其行使憲法職權有重大關聯，才符合權利分立的理論，才不會被說成又是在「干涉審判」。

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●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

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