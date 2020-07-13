圖／維安升級！立院周遭架3層拒馬備戰　國民黨酸「中華民國立法院監獄」

▲國民黨團召開記者會後繞立法院外圍拒馬。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會本週進行監察委員人事案的審查與表決，國民黨團計畫強力杯葛，為防止院內、院外衝突，立院維安再升級，不僅院區四周部署層層拒馬，連立法院內走廊的二樓也部署警力。國民黨立委狠酸根本是來到「中華民國立法院監獄」，黨團總召林為洲13日上午表示要「考察立法院戒嚴狀況」，率藍委繞行立院一圈，直呼第一次看到這樣的規模，連審一例一休時都沒有這麼誇張，然而，「高牆再高，也阻擋不了人民的聲音。」

林為洲質疑，現在連立法院二樓陽台都部署了警察，「到底是要防空降還是擺狙擊手？」直呼自己當三屆立委都沒看過這大陣仗。他表示，民進黨傾全黨之力要送陳菊進監察院，國民黨絕對反對，因為她擔任行政機關首長任內，很多機關被監察院糾正、彈劾，未來她擔任監察院長，要處理高雄相關的案件，包括慶富案、氣爆案、總統府秘書長任內的私菸案，到底要如何處理？

立委林奕華痛批，現在是戒嚴的立法院，外圍有三、四層拒馬，連走廊二樓也派駐員警，「在上面是要監視誰？監視民眾還是立委、立委助理的行動？」就算之後民進黨透過舉手部隊通過監委人事案，請問光榮何在？立委陳玉珍則呼籲立法院長游錫堃「不要自己作賤自己」，用層層拒馬監視國會議員，這是你一生奉行的民主價值嗎？不要為了讓立法院當橡皮圖章貶低國會的高度。

「警政署用這樣的規格預防明天的抗爭，這是對陳菊最大的羞辱。」立委葉毓蘭說，她擔心的不是立委的自由，而是這些警察同仁被曬到頭昏眼花，周圍也沒有女兒牆，「若一不小心踩空，是不是又多一個因公傷殘的警察，請警政署慎思。」

▲立法院臨時會明天將審查監察院人事案，警方在立院周邊圍起拒馬管制交通。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院內維安升級，連二樓陽台都有警力部署。（圖／國民黨團提供）

►振興一下我們的美麗