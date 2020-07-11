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新北、宜蘭大啖南方澳黑鮪魚　「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷

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▲ 新北、宜蘭大啖黑鮪魚 「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北、宜蘭大啖南方澳黑鮪魚，「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與宜蘭縣政府10日在板橋彭園餐廳聯合舉辦「新宜連線漁港觀光暨黑鮪魚行銷」記者會，新北市長侯友宜與宜蘭縣縣長林姿妙親自站台，共同推廣宜蘭優質「黑鮪魚」，除了鼓勵新北在地企業及餐廳認購南方澳的黑鮪魚，也鼓勵市民到宜蘭南方澳漁港品嚐當地新鮮，且季節限定的黑鮪魚，或到烏石港遊玩賞鯨行程。

宜蘭黑鮪魚高貴不貴！嚐鮮就趁現在

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宜蘭南方澳漁民以純熟延繩釣技術及急速低溫保存的高規格方式處理漁獲，使黑鮪魚能於端上餐桌前，始終保持在粉紅透亮，甜美鮮嫩，入口即化，令人垂涎三尺的最佳狀態，南方澳黑鮪魚今年漁獲量增加，價格也較往年親民，且7月份已到了今年可以品嚐爭鮮的最後時刻，一旦錯過就得再等明年。

宜蘭縣政府與LINE合作推出「宜蘭嚴選」，包括頭城區漁會特產櫻花蝦、蘇澳區漁會特產旗魚鬆等，以及漁人故事館鮮甜石斑魚，還有限時特價、限量免運的優惠！在手機上動動手指，太平洋新鮮漁貨即送到家。

▲ 新北、宜蘭大啖黑鮪魚 「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市在暑假期間推出青春山海線「夜漁港三倍爽」系列活動。

夜漁港三倍爽，暑假系列活動開跑

新北市在暑假期間推出青春山海線「夜漁港三倍爽」系列活動，深澳漁港全國首創的漁港奇幻光雕水舞秀、淡水第二漁港的爵士樂表演、浪漫情人煙火秀、戀愛粉色遊具再加上草里漁港的釣魚競賽及港邊烤肉活動等，皆是親子同樂或情侶約會的大好去處。

另外，結合3個特色漁港周邊店家，讓遊客在欣賞水舞及煙火的同時，享用在地漁特色產品的美味，使用振興三倍券參加「新北振興168」活動，還享有漁港魚市優惠跟抽獎。

▲ 新北、宜蘭大啖黑鮪魚 「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷。（圖／新北市農業局提供）

▲ 宜蘭南方澳黑鮪魚生魚片。

新宜連線，共同嗨漁港玩一夏！

新北市與宜蘭縣在暑假期間合作推出新宜連線行銷漁港觀光，只要名字與「新宜」或「宜新」同音，就可以在特定漁港享有各種優惠。新北市政府推出在淡二漁港的水灣餐廳用餐，只要您符合上述資格，憑身分證點鐵板料理套餐即加贈一份私房茶點，淡二漁港的漁藏餐廳亦推出贈送精美主廚特製小菜一份的優惠。

深澳漁港嵐海祕境咖啡音樂餐廳憑身分證，即可享店內商品全面9折，且情人節活動期間，憑身分證就可以換取可愛小卷造型情人鎖，鎖在海天步道上象徵堅定不移的愛情。

▲ 新北、宜蘭大啖黑鮪魚 「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北結合3個特色漁港周邊店家，讓遊客在欣賞水舞及煙火的同時，享用在地漁特色產品的美味。

另外，宜蘭縣政府與蘇澳區漁會推出，只要到南方澳當地餐廳消費，可憑發票至蘇澳區漁會祝大漁門市換取精美禮品一份！ 也與頭城區漁會合作，只要至烏石港當地餐廳用餐或消費，持發票或相關證明可至頭城區漁會享賞鯨繞島行程7折優惠。

以上優惠只要您的名字諧音是「新宜」或「宜新」也可享有。暑假期間，歡迎全國民眾至新北宜蘭沿岸漁港觀光旅遊，這次錯過品嚐新鮮黑鮪魚的機會就要等到明年了！心動不如馬上行動！

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▲ 新北、宜蘭大啖黑鮪魚 「新宜連線」推漁港經濟觀光行銷。（圖／新北市農業局提供）

▲ 宜蘭縣政府與LINE合作推出「宜蘭嚴選」，頭城區漁會特產櫻花蝦、蘇澳區漁會特產旗魚鬆。

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