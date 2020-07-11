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新北市圖貢寮分館攜手飯店推「書香度假」　免費提供住宿遊客閱讀

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▲ 新北市圖貢寮分館攜手飯店推「書香度假」 免費提供住宿遊客閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 北市立圖書館貢寮分館特別與福隆的福容大飯店合作，推出「書香度假」閱讀振興服務，透過送書到飯店的方式，免費提供遊客閱讀。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

響應「新北振興168 」啟動，新北市立圖書館貢寮分館特別與福隆的福容大飯店合作，推出「書香度假」閱讀振興服務，透過送書到飯店的方式，免費提供遊客閱讀，讓親子在出遊的時候，除了能充分享受當地的自然及人文風情外，也能享受閱讀的樂趣，還能把書帶回家。

迎接暑假到來，為鼓勵家庭閱讀，讓遊客可以同時感受旅行的美好與書香的雋永，貢寮分館與在地的福容大飯店合作，為飯店打造不打烊的「書香度假」閱讀區，圖書館特別挑選了上百本包括藝文休閒、旅遊美食、身心舒緩、以及繪本童書等適合全家大小閱讀的書籍。

提供住宿遊客休閒時免費閱讀，讓遊客玩累了，還可以看書、放鬆，沒有看完的書，也可以帶回家繼續閱讀。7到8月「福隆國際沙雕藝術季」舉辦期間，每周五下午圖書館提供現場辦證服務，方便遊客在飯店度假也可以申辦借書證。

貢寮分館主任陳國昭表示，旅行度假中，也是閱讀的好時光！為了讓更多人接觸書，因此首度結合飯店推出「書香度假」服務，讓飯店飄起書香氣息。天氣炎熱不想外出時，可以挑一本自己喜歡的書籍，靜靜地坐在飯店大廳舒服的沙發上，或者進房享受悠閒的書香時刻。

陳國昭說，孩子也可以隨時靠近書架翻翻書，跑開玩一玩，再回來看看書，除了提供閱讀的便利性，也透過「玩中學」，一同拓展親子視野，沒看完的書，更可以帶回家繼續閱讀，希望旅客可以結合閱讀、旅行與住宿，感受旅行閱讀所帶來的感動。相關服務資訊請至新北市立圖書館網站：http://www.library.ntpc.gov.tw查詢。

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