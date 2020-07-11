瑞芳深澳漁港夏日「亮」一夏　小卷、白帶魚光雕水舞超吸睛

▲ 漁港光雕水舞融合小卷元素，讓深澳亮一「夏」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府近年來極力推廣漁港觀光，盛夏期間推出「夜漁港三倍爽」系列活動，首先由瑞芳區的深澳漁港光雕水舞秀拉開序幕，今年水舞秀特地邀請新加坡金氏紀錄光雕投影Hexogon Solution（賀喜）團隊，量身打造融合在地漁港特色及地質景觀的光雕水舞秀，自7月11日至24日每天晚上7點到9點，每30分鐘進行展演，帶給觀眾全方位豐富的視覺與聽覺饗宴。

▲ 瑞芳區「深澳漁港」光雕水舞秀拉開序幕。

光雕水舞秀的震撼衝擊 體驗漁港夏艷風情

每30分鐘一場的光雕水舞秀，以氣勢磅礡的開場音樂搭配水舞秀揭開展演序幕，藉由全新科技的光雕技術，融入在地特色的「小卷」與「白帶魚」在水幕中舞動跳躍，透過聲光色俱全的科技藝術饗宴，深入呈現深澳漁港的多元面貌，藉由串連瑞芳區的自然、人文，融合科技感的光雕水舞秀，呈現不同以往的視覺。

北海岸白天夜晚現新貌 暢玩新北漁港最有趣

深澳漁港附近有象鼻岩，漁港天空步道，還有鐡道自行車，白天可以安排超夯的鐵道之旅；晚上則有繽紛的光雕水舞秀及娛樂漁船夜釣體驗，深澳漁港為全臺娛樂漁船之首，民眾可以自行聯繫船長前往有趣又好玩的夜釣體驗，也透過白天和夜晚不一樣的角度，盡情欣賞東北角海岸之美！

▲ 華麗光雕水舞從7月11日至24日每晚7到9點展演。

深澳漁港交通資訊

瑞芳火車站轉乘基隆客運往國家新城經海濱方向的公車，在深澳站下車搭乘大眾運輸，若想要自行開車者，可經中山高5K大華交流道接62快速公路，瑞濱端下交流道後左轉濱海公路(臺2線)500公尺即為深澳漁港，民眾也不用擔心停車問題，深澳漁港設置3座停車場，總計223個小客車位，提供民眾使用。

農業局長李玟表示，為賦予漁港新的角色，市府推動「來新北，嗨漁港」計畫，今年在深澳漁港辦理「深澳亮一夏」系列活動，推於漁港水舞、minecraft夏日親子遊及七夕情人節「鎖定鐘生」活動，讓漁港的夏天更亮眼!另外，市府也推出「振興168活動」，使用振興三倍券到漁港漁市、餐廳及周邊商圈消費可享優惠，還有機會抽大獎，歡迎民眾一同來感受不一樣的漁港風情。

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