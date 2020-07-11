護照及華航正名案　7/22立院臨時會結束前三天處理

▲現行中華民國護照。（圖／記者賴文萱攝）

政治中心／台北報導

台灣因捐贈口罩予國際各國，重啟了護照及華航正名議題，立法院也在這次的臨時會中列入議程，外界所關注的護照與華航正名等公決案，已預計在這次臨時會7月22日結束前最後三天處理。

過去不論是國名、護照、華航等英文字樣中都有「China」字樣，造成國際社會混淆，讓國內更名、正名的主張持續不斷，這次新冠肺炎疫情期間，政府捐贈各國醫療口罩進行防疫外交，但屢傳遭到他國誤解與中國有所連結，讓國內要求正名的聲浪再起，並在這次的立院臨時會正式列入議程處理。

▲華航China AirLines的英文字樣。（圖／記者呂佳賢攝）

關於中華航空（CHINA AIRLINES）正名議題，目前立法院有時代力量黨團與民進黨團所提出的提案。時力黨團指出，交通部應積極推動短中長期的華航正名，讓國際清楚識別台灣；民進黨團提出，交通部應積極研提強化華航的國際識別等相關政策，以避免與中國航空公司混淆的短中長期措施，強化華航台灣意象的國際辨識性等。

護照正名議題，則有基進黨立委陳柏惟與民進黨團的提案。陳柏惟指出，依立法院職權行使法第8條第3項規定提起立法院作成決議：「政府應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為『台灣 TAIWAN』之新版護照，以提供民眾選擇使用原版或新版護照」。民進黨團則主張，為避免與中國混淆或被國際社會誤認來自中國而遭刁難，建議「行政部門應就如何進一步提升我國護照之『台灣』、『TAIWAN』辨識度研提具體作法，以維護國人尊嚴，以及確保國際旅行之便利與安全。」