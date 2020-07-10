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藍營立委被恐嚇「吃花生」...痛批黑道治國　警政署：已成立專案小組

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▲警政署為配合防疫政策，5日宣布暫停全國同步掃蕩酒駕勤務，但強調地方警力取締酒駕仍持續進行。（圖／記者張君豪翻攝）

▲藍營立委收恐嚇簡訊，開記者會痛批黑道治國，警政署回應「專案小組全力調查」。（圖／記者張君豪翻攝）

記者邱中岳／台北報導

國民黨團召開記者會，指控林為洲、孔文吉等人收到多起恐嚇簡訊，揚言要給委員吃花生，讓國民黨團相當憤怒，但內政部警政署也在下午發表聲明，指出該案件已經成立專案小組，絕不可能讓不法份子滋擾社會治安。

國民黨團在10日召開記者會，指出有藍營立委陸續接到多起恐嚇簡訊，文中甚至囂張說到要給委員吃花生、吃芭樂等恐嚇字眼，讓國民黨團對於立委以及助理的安危感到擔憂，且會中還指出「難道是黑道治國嗎？」

國民黨團立委8日召開記者會，痛批唐榮公司總經理張仲傑違法亂紀，包庇自己親人承攬唐榮的發包，張仲傑認為自己清白，9日辭去總經理一職。

針對此事，內政部警政署也表達相當重視，只是刑事局專責受理此案，並建立專案小組展開調查，絕對不容許有不法份子滋擾社會的情事發生。

警政署也強調，在2020年已經執行2波黑幫掃蕩專案，共計查獲166名黑幫成員，以及旗下小弟1185人，還針對幫派份子的堂口、依附寄生行業坐強力的臨檢。

甚至還要求地方政府警察局，除了配合中央安排的掃黑專案外，也要自行針對地方黑幫份子做嚴厲管控以及掃蕩。

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