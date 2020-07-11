監院人事同意案17日投票　民進黨勸在野別搞偷襲、占領

▲國民黨團日前因反對監察院人事案而攻占立法院議場。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

立法院臨時會下週議程將進行監察院人事同意權案審查及投票表決。國民黨團將強力杯葛，「有很多作法，不會讓他們好過」；民進黨團則高度戒備，並奉勸在野黨別搞「偷襲」、「占領」。

監察院第5屆院長、副院長及監察委員任期將於今年7月31日屆滿，總統蔡英文依據中華民國憲法增修條文第7條第2項等規定，提名陳菊等人為監察院第6屆監察委員，並以陳菊為院長，兼任監察院國家人權委員會主任委員，咨請立法院同意。

立法院第10屆第1會期第1次臨時會議程安排，7月13日舉行行使監察院長及監察委員同意權案公聽會、7月14日上午進行監察院長被提名人審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會、7月17日院會進行同意權案投票表決。

國民黨立法院黨團總召林為洲回應中央社記者詢問時重申，國民黨立委對於監察院人事同意權案的立場一致，態度也很清楚，就是「反對，不同意，不接受。」

至於如何應對臨時會下週議程將進行監察院人事同意權案審查及投票表決，林為洲說，戰術方面，黨團決議「由黨團幹部全權籌劃」。

林為洲說，戰術的部分，「我們會慢慢想，會有很多作法，不會讓他們好過。」

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱接受中央社記者訪問時表示，黨團因應臨時會下週議程，「當然還是高度戒備，每一天都不敢輕忽。」

鍾佳濱說，在野黨反對執政黨是天經地義，但是希望在野黨是運用立法院議事規則表達主張的訴求目標；如果在野黨還要再搞「偷襲」、「占領」，奉勸要三思。

因應國民黨團可能的抗爭，鍾佳濱說，「我們當然也會早點準備」，透過提高戒備降低避免不必要的衝突，如果不做一些戒備，會讓對方以為有機可趁。