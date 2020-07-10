快訊／國民黨領票塗鴉抗議無效　陳耀祥獲65同意票出任NCC主委

▲立法院臨時會行使NCC人事同意權案。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院臨時會10日下午進行國家通訊傳播委員會（NCC）主委、副主委及NCC委員人事同意權案投票，投票結果於下午4時25分出爐，由立法院長游錫堃宣布，NCC主委被提名人陳耀祥獲得65張同意票，NCC副主委被提名人翁柏宗獲得65張同意票，陳耀祥與翁柏宗順利出任NCC主委、副主委。

65張同意票包括，民進黨團62席、台灣基進陳柏惟、無黨籍趙正宇，以及無黨籍林昶佐。

國家通訊傳播委員會（NCC）5位委員（含已出缺的主任委員及副主任委員），除其中1名出缺委員任期至111年7月31日止外，其餘委員任期將於今年7月31日屆滿。

本次NCC主委被提名人為現任代理主委陳耀祥、副主委提名人為翁柏宗，並另提3位新任NCC委員，包括台灣大學新聞研究所教授林麗雲、台灣師範大學大眾傳播研究所教授王維菁，以及國家通訊傳播委員會主任秘書兼發言人蕭祈宏。

不過，國民黨團立委下午赴議場領票後，紛紛在投票紙上塗鴉寫下「拒投東廠、拒投酬庸、新聞自由將死、髒兮兮」等大字，表達「拒投」立場。總召林為洲表示，這次拒投的主因是總統府駭客電郵案，到現在還是羅生門，刑事警察局、總統府資安單位調查半天豪無結果，也沒有完全否認電郵內容，其中內容也提到， NCC委員提名人包括陳耀祥、林麗雲、王維菁等三人都是親綠學者，可以打擊某些特定媒體、電視台，質疑將淪張天欽東廠事件翻版，因此拒投。

▲立法院臨時會行使NCC人事同意權案，國民黨領票後塗鴉，並開記者會抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨團稍早也在議場前召開記者會宣布「投不同意票」。高虹安表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都拋出數位發展部的概念，但是從媒體報導得知數位發展部將會從NCC改組，或是從NCC人士併入，但他們認為此次委員人選都不符合社會對數位發展部的期待；蔡壁如則說，NCC被提名人5人中有4個親綠人士，民眾黨認為他們沒有具備NCC專業審查的能力，因此決定投反對票。

時代力量則是3人投不同意、2人投同意。時力黨團針對NCC主委被提名人陳耀祥、副主委被提名人翁柏宗、NCC委員蕭祈宏投下不同意票，主因NCC過去在中天撤照與中嘉併購案未履行承諾，「我們對過去委員的陳耀祥、翁柏宗與主任秘書蕭祈宏非常失望」，所以才會投下不同意票。

此外，邱顯智也說，針對新任NCC委員被提名人林麗雲、王維菁，時力黨團則投下同意票，期待未來兩位能夠有所表現，同時NCC也應該負起相關的責任，因為這對國內新聞監理來說非常重要。

投票結果於下午4時25分出爐，NCC正副主委共99人領票。陳耀祥獲得65張同意票、8張不同意票，翁柏宗獲得65張同意票、8張不同意票，由游錫堃宣布陳耀祥、翁柏宗同意為NCC主委、副主委。

此外，其餘3位NCC委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，NCC人事同意權案正式通過。林麗雲獲得68張同意票、5張不同意票；王維菁獲得68張同意票、5張不同意票；蕭祈宏獲得65張同意票、8張不同意票。

