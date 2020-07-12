小黃轉彎A倒裝沒事！他機車「慘留刮痕」…好心人貼紙條助揪兇

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

20歲蔡姓男子日前要牽摩托車時發現車右側有刮痕，但一旁卻貼著1張紙條，上面寫著「計程車A倒你的車」，並附有車牌號碼，他趕緊報案。沒想到警方調閱完附近監視器，真的發現有輛計程車在巷弄轉彎時撞倒蔡男的機車後直接離開，經確認無誤後，迅速將肇事運將揪出，依法開罰。

▲台中一輛計程車在巷弄A倒摩托車後直接離開，熱心民眾貼紙條揪肇逃。（圖／記者李忠憲翻攝）

蔡男表示，原本將摩托車停放在西屯區華夏巷西4弄，隔天要牽車時發現摩托車右側有輕微刮痕，疑似被人撞倒過，且車上貼著一張紙條，上面寫著「計程車A倒你的車」，並有附記車牌，遂趕緊警方報案。

警方經調閱附近監視器後，果然發現一輛小黃在行經該路段轉彎時，不小心A到摩托車，雖然當時有很多車輛在該路口，眾目睽睽下小黃駕駛卻只將車輛牽起來就離開，幸好熱心的路人將小黃的車牌寫在紙上，讓蔡男有跡可循。

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▲▼台中一輛計程車在巷弄A倒摩托車後直接離開，熱心民眾貼紙條揪肇逃。（圖／記者李忠憲翻攝）

後來台中警根據監視器循線找到56歲吳姓計程車駕駛，依違反道路交通管理處罰條例舉發他，並處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰，第六分局交通分隊分隊長張木榆表示，雖然計程車撞到摩托車未造成嚴重傷害，但藉故離就是有錯，在此呼籲大家，遇到類似情況逃逸者，除了會被處罰鍰外還需吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

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