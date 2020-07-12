計程車激喇活春宮瘋傳！桃色男主角GG了…一夜損失64億

▲兩人忘情喇舌。（圖／翻攝自臉書／Kamfa Gor，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

香港近日瘋傳一則「計程車活春宮」影片，一名短裙女與襯衫男在後座激吻、愛撫，女生甚至低頭「忘情咬咬」，過程全都被行車紀錄器錄下。有網友肉搜對比後發現，影片男主角疑似是「時代中國財務長（CFO）黃永年」，新聞曝光後，該公司股價連3跌，市值蒸發至少超過17億港幣（約新台幣64.6億元）。

綜合陸媒報導，「計程車活春宮」影片是從臉書社團《Play Hard》流出，影片中2人一上車就忘情喇舌、摸下體，沒多久女生還直接趴下去「吞吐」，完全忘了前座還有計程車司機在，而這一切也都被行車紀錄器給錄下。

據報導，網友肉搜出影片中的男主角是CFO黃永年，他不但擁有美國賓夕法尼亞大學榮譽學士學位，也有哈佛大學商學院的高學歷，2019年7月接任時代中國首席財務官、時代中國集團的公司金融主管兼助理總裁，負責財務報告和投資者關係相關事宜。

據了解，時代中國在地產龍頭股紛紛漲停，多家房企股價創歷史新高，但「時代中國」因影片在網路不斷瘋傳，股價竟直接連3跌，10日當天股價下跌2.53%，報收14.62港元，市值283.9億港幣；過去3個交易日裡，連收3條黑K，累計蒸發超17億港幣。

黃永年在擔任該職務後，房企的銷售增幅明顯放慢，而兩年前提出的「千億銷售目標」也沒有達成；另外，公司負債也突破千億，借款激增154.35%。