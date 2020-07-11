影／在車內午睡「活活熱死」　北市小黃運將倒臥駕駛座身亡

記者趙蔡州／綜合報導

台北市大直計程車服務站傳出有小黃司機在車內猝死。一名年約50歲的計程車司機日前中午在服務站休息，不久後就被人發現倒在駕駛座上身亡。檢方後續相驗遺體，初步確認死因為心因性休克，不排除是運將在車內休息時，因為熱衰竭引發猝死。

▲小黃運將在車內午睡熱猝死。（圖／東森新聞）

根據《東森新聞》報導，事件發生在台北市中山區（大直）北安路一處計程車服務站，死者生前在站內將車子的引擎蓋掀起散熱，由於當天室內的休息區沒有開放，他就在車內吃便當與休息，結果不久後就被人發現倒在駕駛座上身亡。一名目擊司機表示，「吃飯吃完，他就趴在那邊了，就倒了，沒什麼在注意，以為在睡覺，沒想到……。」

▲檢方不排除是因為熱衰竭引發猝死。（圖／東森新聞）

檢方事後相驗遺體，初步確認死因為心因性休克，不排除是運將在車內休息時，因為熱衰竭引發猝死。據悉，當天中午氣溫最高有37.8度，死者停在的位置剛好在空地中間、沒有樹蔭遮陽，加上交通部規定，計程車不能貼深色隔熱紙，烈陽直曬的情況下，難怪會出現中暑或熱衰竭，消息在運將圈引發熱議。

實際測量，轎車關閉冷氣停在太陽下曝曬，10分鐘後車內溫度瞬間飆升，有貼隔熱紙的溫度約49度，而沒貼隔熱紙的則是59度，溫度相差10度左右。計程車司機工作時數長，在車子無法裝設隔熱紙的情況下，只能盡量找樹蔭躲或是開冷氣消暑，如果真的要停在太陽底下，人要避免待在車內，防止熱災害危急生命。

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