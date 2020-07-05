一家六口「5年結婚10次」！兒媳嫁公公…村民看傻：要這樣搞？

▲一家六口「5年結婚10次」。（示意圖／取自pixabay）



記者柯振中／綜合報導

結婚是終身大事，大部分的人都希望只結一次。不過，大陸湖南省長沙縣黃花鎮有一家六口5年內結婚、離婚10次，甚至還有兒媳婦嫁給公公、岳父娶婆婆的行為發生，離譜事蹟讓當地相關單位盯上，涉案人員目前已被刑事拘留。

綜合陸媒報導，長沙縣黃花鎮近年進行機場改擴建工程，會徵用土地，實施拆遷工作，近日卻有民眾匿名舉報，一名李姓女村民與劉姓親家公結婚，還把戶口遷到了同一處。

協調指揮部接獲消息，立刻成立調查組，對李姓女村民一家進行走訪，卻發現李女早在2015年4月就與元配離婚，且「同月就已經與親家公結婚」，過了2年後，李女的兒子也與兒媳離婚，兒媳又與公公結婚。

▼這一家人透過結婚、離婚的方式，差點騙到近百萬的補助。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



經過不斷辦理「結離婚」，這一家六口全將戶籍遷入了準備拆除的區域，等到遷入完成，全部的人又再度離婚一次，與元配復婚，前前後後結婚次數達10次。

相關負責人調查，原來這一家是為了拆遷的補助款項，才這麼操作，經過這一番「手續」，一家六口可以拿到人民幣近百萬元的收益（將近台幣416萬元），若真的讓這家人成功，會成為天大的笑話。

負責人指出，一家六口的行為不但違反倫理，還涉嫌詐騙，目前李女、李女的元配、劉姓親家公已被刑事拘留，詳細狀況為何，仍在進一步釐清。