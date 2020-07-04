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愛上已婚牌友！他傳訊猛烈追求　人妻嬌回：想死你了…老公見「有沒有濕」崩潰

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲人夫發現妻子訊息內有曖昧對話，崩潰提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者陳韻如／台中報導

人妻小凡（化名）沉迷賭博、打麻將，因此結識牌友阿宏（化名），2人互動曖昧，經常一同出遊，而阿宏更經常傳送鹹濕訊息，「跟你說色色的話會硬」、「有沒有濕」等與挑逗小凡。小凡丈夫發現後氣炸，認為小凡外遇，憤而對2人提告求償。不過，法官審理後發現，2人的對話中，僅見阿宏不斷表達追求，但未見小凡回應，因此判小凡丈夫敗訴。

根據判決，小凡丈夫提告主張，小凡跟他結婚10多年，但婚後沉迷於賭博、打麻將，經常為了打麻將半夜才回家，雙方更為此長期爭吵。直到2018年10月底，小凡提出離婚，並告訴他要外出散心，但卻上了陌生男子的車，而子女更透露曾看見小凡傳訊給別的男生問，「喜不喜歡我」等曖昧訊息。

小凡丈夫表示，他當時不斷詢問小凡，小凡才坦承友與異性約會、曖昧，在經過雙方溝通後，小凡也答應回歸家庭，雙方重修舊好，2人還為此簽下協議書。沒想到，小凡卻沒有遵守協議書內容，仍經常打牌晚歸、行蹤不定，更疏於照顧家庭跟小孩，甚至突然異常早起打扮、噴香水，讓他驚覺有異。

小凡丈夫提到，某日他偶然撞見小凡上了阿宏的車，依協議書內約定小凡的訊息內容後，更驚見阿宏不斷傳送曖昧訊息、鹹濕對話，「我也知道你是人家的老婆」、「愛你不行我知道，就愛了」、「跟你說色色的話會硬」、「有沒有濕」等，而小凡也回應，「是，又能怎樣你又不能幫我解決」、「想死你了」，讓他頓時綠炸，氣得對2人提告求償。

對此，小凡辯稱，阿宏是打牌認識的牌友，但2人沒有一起吃過飯，只是純粹講電話、聊LINE，有時候一起打牌，但沒有約出去過，「阿宏曾說要追求我，但我有跟他說我有家庭，拒絕他」等。

阿宏則表示，大家都是很熟的牌友，在牌桌上他也會開玩笑、開黃腔，「確實我的言語超過了朋友的分際，但並沒有侵害小凡丈夫配偶權」，更堅稱2人並沒有發生關係，而他確實有約小凡吃飯，但從同到尾都沒有出遊過。

法官審理時，勘驗小凡與阿宏的對話紀錄發現，對話中阿宏先向小凡表達追求之意，都遭到小凡以有家庭婉拒，但他仍不放棄追求，還不斷邀約、鼓吹小凡跟他近一步發展，小凡都沒有答應，也沒有看見2人有相約後討論約會細節或出遊感受的對話，顯見這些言語只有在追求階段。

法官認為，總使小凡似乎有逐漸感受阿宏愛意的想法，但也沒有付諸行動，也難認2人有逾越普通朋友交往的分際，及達到破壞婚姻生活的程度，因此判小凡丈夫敗訴。全案可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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