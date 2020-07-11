空拍畫面曝！永和「文化路塌陷」　民宅外牆歪斜…緊急疏散80戶103人

記者陳雕文／新北報導

新北市永和文化路11日上午發生一起施工意外，一處住宅新建工程因施工不慎，造成地面塌陷，導致瓦斯漏氣。透過空拍畫面可以看到，現場地面凹陷出一個大洞，周遭民宅外牆因此受損、歪斜，畫面將當驚悚。警消人員獲報，緊急疏散共80戶103人，而至於詳細的事發原因，仍有待調查釐清。

▲▼永和文化路塌陷，民宅外牆歪斜，畫面驚悚。（圖／記者陳雕文翻攝）

透過現場空拍畫面可以看到，現場地面凹陷出一個大洞，且有不斷擴大趨勢，周遭民宅的建築物結構也因此受損，外牆傾斜，相當危險。目前相關單位已成立緊急防災中心，經評估後，主要影響6棟30戶、疏散65人，另外預防性疏散的有50戶38人，共計80戶103人。

▲▼永和文化路塌陷空拍畫面。（圖／記者陳雕文翻攝）

警消人員表示，目前疏散民眾50人已安置於青獅旅社、14人安置於民權活動中心，另外依親的則有8人。此外，有關維生管線受影響範圍，包括天然氣停氣172戶、停水直接影響42戶、間接影響104戶，不過電力供應則尚無影響。

▲永和文化路地面塌陷，且有持續擴大趨勢，現場緊急疏散80戶103人。（圖／記者陳豐德翻攝）

新北市災害應變中心獲報後，也立刻到現場成立前進指揮所，並召集工務局、水利局、經發局、警察局、消防局、永和區公所、台電及欣欣天然氣公司進駐進行緊急搶災及居民安置工作。

▲▼永和文化路塌陷，民宅建築物結構受損、外牆歪斜。（圖／記者陳雕文翻攝）

目前針對地面塌陷處進行緊急灌漿及天然氣管線停氣工作，預計於下午4時許完成。另外，工務局會同建築、土木及結構等相關技師進行建築結構鑑定，預估下午6時許提出初步建築結構鑑定結果，而目前現場仍持續搶救中。

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