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快訊／台灣牛結節疹再增案例　金門12畜牧場50頭牛染疫將全撲殺

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▲驗出甲類疾病「牛結節疹」...金門撲殺23頭牛！暫停牛隻、生鮮牛肉輸往本島。（圖／記者林民揚翻攝）

▲金門累積50例「牛結節疹」案例。（圖／記者林民揚翻攝）

記者崔至雲／台北報導

金門日前爆發牛結節疹（Lumpy Skin Disease）疫情，農委會牛結節疹(LSD)緊急應變小組表示，今（11日）金門畜試所再添1頭疑似牛隻，已完成撲殺進行焚化銷毀。另今日透過鄉鎮公所獸醫進行轄內牛場訪視，計完成訪視49場468頭，其中金城鎮、金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉等鄉鎮，發現有疑似症狀計有場12場，有症狀頭數合計有50頭，皆已對該等牧場進行移動管制，並隔離疑似罹病牛隻。

防檢局指出，金門縣將持續逐場調查全縣牛場疫情狀況，並隔離罹病牛隻及加強畜舍消毒及殺滅蚊蟲，為避免案例場持續有疑似罹病牛隻，藉由蚊蠅及壁蝨等病媒將疫病傳至其他牧場或使疫情擴大，農委會協調金門縣政府繼續對案例場疑似罹病牛隻進行人道撲殺。

請繼續往下閱讀...

農委會說明，由於該病潛伏期長可達28天，目前沒有症狀有可能日後才發病，因此，除了對於發病牛隻進行隔離及後續撲殺，以及消毒與殺滅蚊蟲外，亦請蚊媒專家前往金門地區監測可能的病原，以釐清其病媒分布，另訂於週一召開專家會議，與專家研商防疫對策。

▲▼國內發生首例牛結節疹防疫處置程序說明記者會。（圖／翻攝自農委會粉絲專頁）

▲牛結節疹牛隻外觀。（圖／翻攝自農委會粉絲專頁）

農委會表示，持續透過產業團體及群組加強宣導牛結節疹預防及控制資訊，並籲請各地酪農及肉牛飼養農友，自主落實畜牧場人、車（含運輸車、飼料車、化製車及訪客車輛等）門禁管制、場區定期清潔消毒等生物安全措施，特別是防蚊蠅等病媒的防治措施(如病媒原清除、加設捕蚊燈等)，維護牛隻健康及財產安全，共同防堵牛結節疹蔓延。

農委會強調，牛結節疹非人畜共通傳染病，將持續透過牧場訪視、屠宰場屠前屠後檢查等層層機制，為民眾食用肉品安全做好把關。農委會也呼籲，國內養牛業者加強場內各項生物安全措施，保持環境清潔，吊掛捕蚊設備，同時每日檢查牛隻健康情形，若發現疑似案例，應立即通報所在地動物防疫機關及配合防疫處置工作，共同維護產業安全。

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