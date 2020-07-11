叫車沒照導航走！2正妹甩門下車…司機一看氣炸「箭步衝上」賞巴掌

▲2女子叫出租車來搭，司機沒照導航走，2人甩門下車被賞巴掌。（示意圖／pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

出租車沒按照既定路線行走，乘客竟遭打到耳震盪。大陸兩名女子上網叫了一輛順風車，希望司機按照要求路線走，但司機走了別條路，導致其中一名女子無法回家，2人於是氣炸下車。沒想到司機以為2人踹門，竟衝上去賞巴掌，導致其中一名女乘客耳震盪。

綜合陸媒報導，2人當天上網叫了網約車，但因為居住地址不一樣，透過地圖定位，規劃出一條路線，希望司機能照著路線行駛。不過，司機看了一下，沒有按照導航的路線走，導致雙方起了爭執。

2名女子感到相當生氣，半路就下了車，還用力甩門。沒想到，司機聽見大力關門的聲音，以為是乘客踹車，也感到相當生氣，跟著甩門下車，不由分說就是一巴掌。

▼女子遭司機賞巴掌。（圖／翻攝《今日頭條》）



其中一名穿著白衣的女乘客被打了一下，感到身體相當不適，前往醫院就醫。經過醫師診斷，該女子左耳出現震盪傷。

2人感到相當生氣，與出租車平台聯繫，希望能得到人民幣3萬元（約新台幣12萬6千元）的賠償，還要公開道歉。不過，2人後來說，原先客服有受理，後來卻沒了動靜，連醫藥費的賠償都沒有，讓人感到不滿。

對此，該平台則回應，司機已經受到處罰，不但賠償乘客2500元（人民幣，約新台幣1萬500元），還被拘留了12個小時。平台還說，依據用戶協議，司機只要將顧客載到指定地點，行走的路線沒有強制規定，加上價格低廉，顧客不可能要求提供專車服務。

平台說明，若有人想要中途下車，顧客應該下2張訂單，而非為了省錢，只下一張訂單，還要司機走固定路線，顯然相當不合理。

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▼女乘客被打，左耳震盪傷。（圖／翻攝《今日頭條》）

