健身教練「會員當活體沙包」連甩11巴掌！　他「為口罩」遭5男包圍嚇軟腳

▲小宋花錢去健身房，反而被教練暴打。（圖／翻攝自1818黃金眼，下同）

記者劉亭／綜合報導

健身教練原本應該協助會員強身健體，沒想到杭州一名教練卻反而把人家當沙包！宋先生14日因為口罩與教練起了口角，沒想到在他離開時，教練追了過來「連打11個巴掌」，嚇到腿都發抖，不敢回手。

根據「1818黃金眼」報導，小宋指出，14號到錢塘新區一兆韋德健身房運動時，把口罩、耳機、鑰匙和會員卡放在旁邊檯子上，但是跑步之後卻發現，一名健身教練坐在他的東西上，因為「口罩被屁股坐了」很生氣，因此口罩掉地上了也沒檢，拿起其他物品就走了。

不料，小宋走出健身房後，雖然已經下樓，卻有一名健身教練追了出來，要他撿起口罩，雙方理論了幾句，「他摟著我，想摟到那邊，因為那邊沒有監控（監視器），後面他摟不過去，他就手機一放，就開始打我，打得我人都反應不過來，腿都有點發抖」。

根據監視器畫面，教練用右手先扇了小宋8個巴掌，後來從4樓健身房又下來一群健身教練，先前動手的這名教練，又當著眾人的面扇了小宋3個巴掌，之後才有把兩人拉開。

小宋左耳經過了好幾天還是紫的，後腦勺紅腫，醫院的初步診斷是鼓膜穿孔，還要再等一個月複查確認。小宋從事的是公共交通行業，因為聽力受損，暫時無法上班。最讓小宋氣憤的是，從頭到尾都沒有人講過一句道歉，店長甚至要員警快點，只因要回家睡覺。

動手教練姓胡，運動格言是「自律給我自由」，顯然這次連扇11個巴掌事故，沒能控制住自己，目前他已經被警方拘留。一兆韋德健身杭州自由港店李店長表示，事情是在下班時間發生，要找當事人瞭解情況，沒辦法控制個人時間。

一兆韋德健身官方微博17日下午發公開致歉信，向所有會員表示歉意，並對小宋登門道歉。與此同時，公司開除了發生衝突的員工，也就是胡教練，同時其直屬主管領導被降職處理，涉事圍觀但未勸阻的員工也將受到嚴厲處罰。

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