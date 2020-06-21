當街攔下國中班導！男子連賞巴掌：還記得我嗎？　30親友等他出獄

▲男子當街賞國中班導巴掌，近日刑滿釋放。（圖／翻攝《網易視頻》）



記者柯振中、柯沛辰／綜合報導

大陸河南洛陽34歲常姓男子求學時遭班導欺負，惦記了20多年，在路上猛賞班導巴掌復仇，最後鋃鐺入獄，讓母親在法院外痛心斷腸。近日，常男終於刑滿釋放，家人得知消息，一早就守在監獄門口，看見常男走出，30多名親友一擁而上，慶幸終於出獄了。

綜合陸媒報導，常男2018年7月走在路上，看見了國中時期的張姓班導，想起班導從前仗勢欺人，氣得上前攔下，當街詢問「你還記不記得我？以前你怎麼弄我的你知道嗎」，接著連賞巴掌，還要求朋友在一旁錄影。

▼常姓男子不憤老師20年前粗暴體罰，特地當街攔住老師狠賞巴掌回報。（圖／翻攝《網易視頻》）



影片被上傳到網路後，瞬間引起熱議，當地警方也緊急將常男逮捕。常男供稱，他畢業於欒川縣實驗中學，13歲時因為家中沒錢沒勢，經常任由老師毆打踐踏，多次被踩在腳下，甚至狠踹頭部十幾腳，讓他內心留下難以磨滅的陰影，「到家也沒敢告訴父母」。如今他等了整整20年，當下沒喝酒也沒失去理智，純粹是為了報當年的仇，希望向大眾呼籲為人師表「莫欺少年窮」。

常男被捕後，村民連署力挺，不僅齊蓋手印，還在聲明中強調，張姓班導過去長期欺凌常男，行徑根本不配作為人師，反觀常男平時在村里尊老愛幼、扶貧濟困，經常無償捐款給有困難的村民，有一次還主動借交通肇事、沒錢賠償的村民10萬元人民幣（約新台幣44.5萬元），「他是個好孩子」，150人都願意為常男擔保，並出庭作證。

不過，檢方指控，常男毆打張姓班導，還錄影留下紀錄，間接傳播影片，構成連續性犯罪，應以尋釁滋事罪究責，量刑建議1年6個月到3年之間。

▼常男當街賞班導巴掌，最終鋃鐺入獄。（圖／取自欒川人民法院）



法官審理時認為，常男為了發洩情緒，當街攔下張老師，進行毆打、辱罵的行為，還錄影上傳網路，引起廣泛關注，嚴重影響張老師一家人的生活、工作，破壞道德標準，構成尋釁滋事罪，但考量常男自首，又是初犯，因此從輕量刑。

常男上訴後，二審仍維持原判決。2020年6月19日，常男刑滿釋放，接獲消息的親友早在監獄外等候，常男才剛走出大門，立刻有30多名親友湧上、關心、問候，接著將他帶到附近的賓館。

常男的叔叔指出，姪子入獄前後，他曾在電視上看見受審片段，那時姪子瘦了一圈，現在不曉得有沒有再變瘦，因此特地到門口等候。

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▼常男的家屬得知出獄消息，一早就守在監獄門口。（圖／翻攝《上游新聞》）

