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北京直擊／服務業大動員！ 廚師制服來不及換..急回醫院檢疫

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記者任以芳／北京報導

北京新增確診病例開始趨緩，目前進入第三波清查階段，針對高三生、所有服務業人員進行「核酸檢測」。《ETtoday新聞雲》記者直擊東城區一處體育館檢疫點，幾乎都是餐廳服務員、其次是出租車司機。一名住在西城區林師傅告訴記者，「車隊好多人都被拉去做核酸檢測，很多人都是沒去過新發地，但被查出來曾經載過去新發地的客人。」

▲▼北京,疫情,出租車,外送員,快遞員。（圖／記者任以芳攝）

▲北京第三波清查，所有服務業都要核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

這一星期以來，北京開始慢慢控制疫情，首先12日消息曝光後，先封鎖病毒來源的新發地市場，以及其他五個關鍵批發市場。第二波清查周邊社區折去過新發地民眾，現在進行第三波大清查，針對所有服務業人員，因為接觸面廣、動性大，很可能曾接觸過確診患者，尤其出租車司機被列為檢疫重點目標。

《ETtoday新聞雲》記者訪問在北京開車司機，發現已經有不少人陸續收到通知，強制去做核酸檢測。有些人是因為載客人去新發地，還有人沒去過也要檢疫。接受訪問的林先生表示，「從17日開始，車隊有好多人接到檢疫通知，因為被大數據查出曾經載過去新發地的客人，但是本身都沒去過敏感地。」

▲▼北京,街頭,防疫,社區,檢疫。（圖／記者任以芳攝）

▲接觸人群也高流動風險的服務業都要檢疫。（圖／記者任以芳攝）

除了針對出租車司機，舉例東城區有四大檢疫點專門針對服務業人員檢疫，《ETtoday新聞雲》記者觀察發現，受檢最密集時間落在下午兩點到四點半，正好是服務業離峰休息時間，許多員工、廚師制服都來不及換，趕到現場做檢疫再回餐廳，光是目測至少超過三百多人，同一個時間擠在體育館裡。疫情期間屬於流動性風險高的全體，還有外送員、快遞員，依照所工作所在地，以高風險區為優先，依序安排到指定地點接受核酸檢測。

▲▼ 北京停課。（圖／記者任以芳攝）

▲下個月大陸高考，北京規定高三生輪流做核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

北京的疫情防控連學生群體也考慮進去，一名接受《ETtoday新聞雲》訪問家長表示，「17日宣布全面停課，才把孩子剛接回家，又接到通知去核酸檢測。」由於下個月7、8日是高考，北京政府規定高三生必須做核酸檢測才能考試。

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