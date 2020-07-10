夫妻吵架她慘遭「行刑式扭斷手」　老公冷笑慢慢轉...醫嚇傻：螺旋式骨折



▲新竹1名妻子與丈夫口角，竟慘遭扭斷手，法官認，丈夫刻意傷害妻子、手段殘忍，依傷害罪判他1年6月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹1對夫妻因故發生爭執，沒想到丈夫竟徒手將妻子的左手旋轉扭斷，造成她左手螺旋狀骨折、且永久難以復原；事後，這名惡夫非但不自省，還反控妻子傷害。法官調查後認定，丈夫刻意傷害妻子，手段殘忍，非一般輕微外傷可比擬，且犯後態度不佳，依傷害罪判他1年6月。而妻子傷害罪部份獲無罪。

據判決，陳女與李男婚後育有2女，兩人感情不好，經常吵架，2018年11月間，李男告知將帶大女兒出國幾天，要求陳女在期間照顧小女兒，陳女表示自己工作很忙，沒辦法兼顧，2人為此發生衝突；陳女拿起手機準備打電話，卻遭李男搶走，又經一番爭執後，李男竟將妻子的左手夾住，以右手固定她左上臂靠近腋下處、左手固定她左手手腕處，然後往反方向慢慢折，期間李男見陳女疼痛掙扎時還在冷笑，直到幾秒後，陳女的骨頭發出斷裂的聲音。

陳女送醫後遭診斷為「左側遠端肱骨骨折」，且醫師更於「手術發現( Operative Findings )」欄位記載「長的、螺旋狀的楔形骨折( Long spiral wedge fracture)」，法院函請奇美醫院就陳女傷勢推估可能造成的原因，院方記載「依其螺旋性骨折型態，可依此推測為急性扭轉之機轉，如單純外力撞擊，需非常大力，其機率較低」。法官認，陳女骨折極大可能是因「外力扭轉」而產生，陳女證詞可採。

法官再發現，陳女曾向李男LINE「請你以後不要跟我有任何肢體上的接觸，也不要隨意亂碰我的物品」，而李男則回「好的不好意思」、「對於一些想不勞而獲的人，我是多些激動」；另當陳女LINE「請你離我遠一點」後，李男仍回以「我是你老公欸」、「你以前不是也都抱我」，顯見李男對陳女態度輕浮，認定陳女的證詞是有根據，是可採信的。

李男坦承與妻子發生口角，卻堅決否認扭斷她的手，還辯稱因妻子情緒失控先攻擊他、還踢倒小女兒，他也反控妻子傷害，不過，法官發現，李男多次證述發前後不一、全盤否認接觸陳女，證詞與常理有違，認定李男證詞不足採信。

法官審酌，李男刻意傷害陳女，使其左手上臂骨折，經手術治療仍難復原，造成損害程度嚴重，犯罪手段殘忍，非一般輕微外傷可比擬，認定李男為故意傷害，且犯後態度不佳，否認犯行，因此依傷害罪判李男1年6月。而陳女傷害罪部份無罪，兩人也於案發後離婚。

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