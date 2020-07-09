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夫失智兒罹癌「1家3口流落街頭」　安置一波三折…只因捨不下「羅威納」

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▲夫失智兒罹癌「1家3口流落街頭」　安置一波三折…只因無法割捨挪威娜。（圖／謝政憲提供）
▲黃家人在涼亭住了3天，最後在里長通報下由民代和市政府協助安置。（圖／謝政憲提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市一名70歲老婦因丈夫腦傷失智加上兒子罹患口腔癌，龐大的醫療費、全家人又無法有正常工作收入，讓拮据的經濟更是雪上加霜，連房租都繳不出來，三人帶著飼養的羅威納犬一起露宿涼亭，直到當地里長發現，才緊急通報市府相關單位，協助他們找到棲身之所。

▲夫失智兒罹癌「1家3口流落街頭」　安置一波三折…只因無法割捨挪威娜。（圖／謝政憲提供）

▲由於3人1犬加上龐大的家當，讓黃家人引起鄰居注意。

協助幫忙安置黃家四口的議長特助謝政憲說，這名黃姓婦人與丈夫三十多年前來到新竹打拼，由於黃先生只有一隻手，兩夫妻平日靠著擺地攤維生，沒想到平靜的日子卻因一場未成年車禍肇事打破，車禍後的黃先生造成腦部嚴重損傷，更慘的是智商還日漸衰退，直到現在，僅剩下約7歲的智力。

醫生說，智力退化的黃先生需要24小時的照顧，黃婦甚至連地攤都不能再擺，只能靠著打零工和每月的2萬多社福補助勉強支撐日常開銷與醫療費，直到3、4年前，兩人的兒子竟被診斷出口腔癌，由於兒子的口腔癌手術切除面積很大，骨頭、牙齒都切除，顏面受到嚴重損傷，不只求職到處碰壁，加上多次開刀、住院甚至長期復健的支出，都讓原本就困難的生活雪上加霜。

▲夫失智兒罹癌「1家3口流落街頭」　安置一波三折…只因無法割捨挪威娜。（圖／謝政憲提供）

▲因飼養大型犬羅威納，讓安置作業一度受阻。

不僅如此，智商退化多年的黃先生身體機能也跟著退化，幾個月前才又因為消化道問題住院開刀，龐大的醫療費壓力讓黃家連最基本的一個月8千元房租都付不出來，不得已，他們只好帶上全部家當以及飼養7、8年的羅威那犬一起露宿街頭。

黃家3人1犬找到新竹市建華國中附近土地公旁的涼亭落腳，由於一家3人的全副身家，加上一個不銹鋼狗籠，格外引人注目，且羅威納吠叫聲極大，最終還是引來附近居民通報，轄區高峰里里長前往了解狀況後，趕快求助新竹市議長許修睿及新竹市社會處協助幫忙。

▲夫失智兒罹癌「1家3口流落街頭」　安置一波三折…只因無法割捨挪威娜。（圖／謝政憲提供）

▲黃婦向謝政憲娓娓道來一路的艱辛。

本以為事情終於要落幕，沒想到卻因大多數房東都無法接受飼養大型犬而使緊急安置失敗，最後在議長許修睿出面協調，終於找到附近的土地公廟願意出借集會所供黃家人暫時落腳，直到社會處協助找到正式安置處為止。

黃婦說，這條羅威納養了7、8年，曾經牠小的時候有考慮送人，可是羅威納每天陪著失智退化的丈夫，已成為丈夫日常生活的一部份了，一家人與牠感情也越來越深，若因為經濟困難要捨棄牠，實在是捨不得。

▲夫失智兒罹癌「1家3口流落街頭」　安置一波三折…只因無法割捨挪威娜。（圖／謝政憲提供）

▲因車禍腦傷的黃先生，智力已退化剩7歲，不僅無法工作，一天24小時都需家人照料。

謝政憲辛酸的說，即使生活如此困難，但黃婦一點也不會怨天尤人，甚至還感謝政府每個月撥下社會補助款照顧他們，只是當謝政憲聽到黃家兒子和媽媽說，很想喝一瓶10元的「泡沫綠茶」都因為沒錢而只能成為奢望時，讓他非常鼻酸。

新竹市政府社會處副處長魏幸雯表示，同仁花了一個下午不斷找房東們商量，但皆因大型犬羅威納遭拒，一度讓安置失敗，只好讓黃家人先暫居土地公廟的集會所，傍晚的時候終於協調到有房東願意接受飼養大型犬，黃家人也已在社工的幫忙下安置入住。

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