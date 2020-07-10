害女學生騎車撞死！法官一查…驚見「無照司機」竟1次酒駕、2次肇逃

▲貨車與機車碰撞事故頻傳。（資料照／示意圖，與本文當事人無關）



記者許力方／綜合報導

一名邱姓貨車駕駛去年無照駕駛小貨車，行經苗栗竹南鎮開元路一處巷口時，沒打方向燈右轉，導致後方騎車的21歲陳姓專科女學生閃避不及撞上，送醫不治。苗栗地院日前認定，邱男以駕駛為業，卻未記取1次酒駕公共危險案、2次肇逃被吊照教訓，無照駕車犯過失致死罪，導致陳女無辜喪命，判處1年2個月徒刑。

判決書指出，邱姓男子2019年1月18日下午1時許，無照駕駛自用小貨車，延著竹南鎮開元路由西往東方向直行，行經開元路487巷口前時，未打方向燈、禮讓直行車先行就右轉，後方陳姓女騎士閃避不及，發生碰撞，造成雙耳漏、右臉擦傷、右腹擦傷、雙大腿挫擦傷、右膝擦傷，送醫搶救1小時許不治死亡。

▲苗栗地院判處邱男1年2個月徒刑。（圖／記者黃孟珍翻攝）



邱男辯稱不知駕照被註銷，但法院調查，他2014年6月就考取駕照，2017年5月29日因肇事逃逸（無人傷亡）被註銷駕照至2019年7月29日，但未重新考照，害死女騎士時，取得駕照已超過4年，肇逃後本來要繳送駕照，卻未繳交致遭註銷，無非推卸責任，不足採信。

法官認為，邱男以駕駛為業，先於2011年因酒駕公共危險案，被緩起訴處分，後又於2015年6月肇事逃逸，被判刑1年2月，緩刑2年，未料又在2年後、2017年5月肇事逃逸（無人傷亡），經警方舉發吊銷駕照，竟在2019年1月貿然駕駛小貨車右轉，導致女騎士發生碰撞，可見未能確實省思酒駕、肇逃行為，也沒記取3次前科教訓，漠視自身安危、罔顧用路人公眾安全，造成被害人無辜死亡結果，「兩相對比之下更令人不勝唏噓，使被害家屬承受無可彌補傷痛。」

因邱男肇事後，於未被任何執法單位發覺前，親自或託人報警，並報名姓名地點，自首接受裁判，並且坦承大部分犯行，依法減輕刑責，但至今仍未與被害家屬達成和解，或彌補損害，法官考量其高中畢業智識程度，即家庭經濟生活狀況，依無駕駛執照駕車犯過失致人於死罪，判處有期徒刑1年2月。

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

►夏天鎮靜神水只有它