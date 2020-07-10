南韓超馬競賽變命案！　3跑者遭「酒駕司機背後撞上」慘死

▲ 南韓警方夜間執法。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓飲酒風氣盛行，儘管代駕文化行之有年，酒駕釀禍的案例仍層出不窮，日前更因此發生一起悲劇。韓國超級馬拉松協會（Korea Ultra Marathon Federation，縮寫為KUMA）舉辦的超馬競賽9日凌晨在仁川市登場，未料3名選手突遭醉酒的駕駛撞上，不幸身亡。

《韓國先驅報》報導，這3名跑者當時正在一條雙向單線道上跑步，背上貼著螢光貼條，凌晨約3時30分左右遭一輛轎車從後方撞上。KUMA隨即中斷這場比賽，但3人被送往最近醫院的途中便宣告死亡。

警方發現，現年30歲的轎車駕駛酒後開車，血液酒精濃度超過0.08%，達到吊銷駕照的標準。但他向警方供稱，開車時並未看見前方有跑者。

這項賽事每2年舉辦一次，賽道自釜山延伸至京畿道北部坡州的臨津閣。9日的比賽約有75人參加，而主辦單位工作人員當時就在距離案發現場僅500公尺的檢查站。

KUMA當天上午發表聲明，慰問死者家屬並表示，「舉辦活動過程中，我們努力將安全視為首要任務，也深切了解我們無法避免這起致命事故的責任。」警方則表示，正在調查案發細節，包括主辦單位是否採取適當的安全措施，以保護跑者。

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