市長夫人引領林鳳營自行車輕旅行　台南麻警便民服務再升級

▲台南市警麻豆分局舉辦「輕騎鳳林遊公益腳踏車免費借用站」活動，邀請了黃偉哲市長夫人劉育菁老師等人啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局舉辦「輕騎鳳林遊公益腳踏車免費借用站」活動，邀請了黃偉哲市長夫人劉育菁老師、市府副秘書長王揚智、六甲區區長陳啓榮等地方人士共同前來啟用，並和旅客共騎優遊於林鳳營的各景點。

台南市六甲區林鳳營車站是目前台灣僅存的3個舊日式木造車站之一，吸引了許多的鐵道迷們搭乘火車前來感受體驗，如回到舊時光的景象，而在市府及地方人士的用心經營下，陸續開發了林鳳營故事館、林鳳營牧場、樹屋、蓮花種植園區及稻藝產業等多處觀光景點，吸引了一批批的小品輕旅行行家前來休閒踏青。





台南市長夫人劉育菁老師也被林鳳營的美好風景所吸引前來觀光，但也發現如能有輕便的自行車可租借給旅客，那旅客更能輕鬆恣意地優遊於林鳳營各景點，而且自行車的低碳小旅行，也符合台南市推廣的「台南好行」精神。

麻豆警分局新任分局長洪頂力也有感於鳳林派出所就鄰近車站，而派出所本來就有自行車借用的便民服務，在理念相同，擴大推廣與服務的共識下，經市府各單位、市長夫人及麻豆警分局多日的構思規劃，終在7月10日正式成立「輕騎鳳林遊公益腳踏車免費借用站」，邀請了市長夫人劉育菁老師、市府副秘書長王揚智、六甲區區長陳啓榮等地方人士共同前來啟用，並和旅客共騎優遊於林鳳營的各景點。





麻豆警分局長洪頂力表示，台南好行‧低碳旅遊，歡迎大家搭乘台鐵等大眾運輸工具至林鳳營車站後，前往周邊的鳳林派出所登記借用單車旅遊，能環保無碳且恣意輕快地遊覽林鳳營附近周邊各景點，飽覽六甲之美，享受知性與感性的鄉間清閒好時光。

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