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台南永康自小客與救護車相撞　救護車3人受傷送醫

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▲台南市永康區復興路與高速二街口，凌晨發生救護車與自小客車碰撞交通事故，救護車上3人受傷轉送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康區復興路與高速二街口，凌晨發生救護車與自小客車碰撞交通事故，救護車上3人受傷轉送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區復興路與高速二街口，11日凌晨0時4分許，發生救護車與自小客車碰撞交通事故，復興派出所立即派員到場維持交通秩序及管制疏導，救護車上3人受傷，經其他救護車送往醫院治療，尚無大礙，雙方駕駛人酒測值均為0，詳細肇事原因及責任仍由永康交通分隊調查釐清中。

▲台南市永康區復興路與高速二街口，凌晨發生救護車與自小客車碰撞交通事故，救護車上3人受傷轉送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，台南市消防局仁德分隊所屬救護車，當時載送病患及家屬前往成大醫院急救，沿永康區復興路由東往西行駛，與39歲劉姓駕駛所駕自小客車沿高速二街由北往南直行時，在路口發生碰撞而肇事。救護車有鳴笛及開警示燈。

▲台南市永康區復興路與高速二街口，凌晨發生救護車與自小客車碰撞交通事故，救護車上3人受傷轉送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市永康區復興路與高速二街口，凌晨發生救護車與自小客車碰撞交通事故，救護車上3人受傷轉送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

車禍造成救護車副駕駛座之救護員（左手腳擦挫傷）及陪同病患家屬（頭部擦挫傷）受傷，含原病患等3人，經消防局調度其他消防分隊救護車前往載送醫院治療後生命跡象穩定。案發後永康分局復興派出所立即派員到場維持交通秩序及管制疏導，並進行勘查測繪蒐證，詳細肇事原因及責任由永康交通分隊調查釐清中。

▲台南市永康區復興路與高速二街口，凌晨發生救護車與自小客車碰撞交通事故，救護車上3人受傷轉送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局呼籲駕駛人，行經路口時務必減速慢行，隨時注意路況，聞消防車、救護車、警備車等警號，應禮讓其通行，避免發生事故及受罰。

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