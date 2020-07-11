台南市成立「路樹倒伏處理平台」　SOP 解決倒樹危機

▲台南市成立「路樹倒伏處理平台」，建立全市路樹倒伏SOP處理危機，傾斜樹木通報案件，均在第一時間由屬地管轄單位前往完成危機處理。（圖／記者林悅翻攝）





記者林悅／台南報導



近來全國發生多起樹木倒伏造成機車或車輛受損人員傷亡等不幸事件，為避免再次發生類似憾事，市長黃偉哲下令台南市成立「路樹倒伏處理平台」，建立全市路樹倒伏SOP處理危機，工務局日前邀集相關單位研討該平台接獲的17件傾斜樹木通報案件，均在第一時間由屬地管轄單位前往完成危機處理。

針對李啟維議員通報安平區府前路於府前3街口鳳凰木已毫無生命跡象，應儘速移除避免造成不幸事件一案，權屬單位社會局已先將該棵鳳凰木路樹以黃色警戒帶圍起，提醒路人注意，再尋求專家學者辦理健檢會勘，後續將依據會勘建議處置。

根據統計，台南市約有15萬棵行道樹，分別由屬地管轄單位負責維護管理。目前工務局針對112條重要路段每月派員巡查，對於有安全疑慮的樹木，會進行即時處理，其餘發現樹木生長狀況不佳，或是出現異常區域，則會邀請專家學者協助現場勘查，確認異常原因也會依建議處置。

此外，工務局於2018年及2019年都曾經針對交通流量較高、樹體較高大的路段，如小東路、林森路、東豐路、健康路等，委外辦理樹木的健康檢查，目標累計檢查的樹木總量共2066株，花費經費約133萬元，對於檢查結果有危及安全的行道樹，也作移除或移植處理，以保護市民安全。然因樹木的健康檢查專業性高，且經費龐大，所以無法一次全面性執行完畢，後續將依重要路段分年分期持續執行健檢計畫，維護行道樹。

市府成立「路樹倒伏處理平台」通報群組以來，大台南各區經由1999、區公所或警方等通報平台，所屬單位確認權責後，都會立即派員前往觀察樹木狀況及處置。

另外，樹木處理平台也在6月20日追蹤會議，市府農業局也發布「台南市樹木風險自主檢查表」，提供後續由市府各相關單位依據檢查表，自行將所屬轄區行道樹作自主檢查後，以便找出風險樹木加以處置，避免樹木出現倒伏危機，以維護市民交通上的安全。市府也藉由這個平台不斷檢討執行方式與成效，來作好樹木維護，降低損害程度。

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