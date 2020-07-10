新思科技與微軟捐贈電腦軟硬體　助台南偏鄉程式教育

▲新思科技與微軟捐贈電腦軟硬體，贊助台南偏鄉程式教育，市長黃偉哲感謝善舉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



全球半導體設計與製造軟體新思科技（Synopsys）、台灣微軟公司（Microsoft）共同捐贈台南市七股妙惠居士林、後壁璞育、中華民國愛自造者學習協會共85台電腦及office軟體，市長黃偉哲感謝新思科技以及台灣微軟公司善舉，盼「公私攜手、教育恆久」，提升偏鄉學童的資訊應用能力。



市長黃偉哲表示，非常高興能夠見證新思科技的工程電腦結合微軟的軟體，共同捐贈85台電腦給台南各教育團體，這些工程電腦在科技公司3年就要替換，卻比市面上一般的個人電腦還更好，市府將會協助配送給許多較偏鄉的孩子，讓他們可以進入數位的世界，謝謝新思科技和微軟超強聯手優質的硬體和軟體設備，讓台南學童有最好的學習工具來發展更多的creativity（創造力）。



台灣新思科技總經理李明哲表示，新思科技（Synopsys）是全球半導體設計與製造軟體的領導廠商，一直很重視企業公民責任。公司每3年汰換的電腦原價10萬，堪用電腦變身學童的學習工具仍功能良好，由教育局與愛自造者學習協會共同推薦受贈單位，希望對弱勢學生的科學教育有所助益。李明哲總經理坦言自己就是台南人，身為草地孩子，瞭解偏鄉學習資源匱乏，今日代表新思科技貢獻台南，他非常高興有機會為台南出一份力，也希望能拋磚引玉，喚起社會與企業對社區公益的重視。





台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成表示，這次全球流行的新冠肺炎改變了人們生活及工作的方式，凸顯了遠距教學的需求更甚以往。微軟長期致力於縮減數位落差，利用科技工具打造創新教育型態，確保孩童的受教權不因偏遠地區而受限，將持續強化產品功能，讓數位工具因應未來趨勢做超前部署，後續也將提供免費程式教育學習資源，期望拓展偏鄉孩子數位視野。



中華民國愛自造者學習協會理事長蘇文鈺說，過去7年來以協助偏鄉的資訊科技多元教學為主軸，足跡遍及11個縣市，協助過的學校與課輔班超過60個，參與過活動的老師與學生超過2000人，協會幫助體制外課輔班申請再生電腦，並且把線上課程與資訊課程帶到這些課輔班，讓孩子與電腦當朋友，期待透過教育以及技能脫離貧窮。





黃偉哲說，總經理李明哲及總經理施立成等多位參與者皆是道地台南人，足見台南人才輩出，希望透過公私攜手增強教育，讓偏鄉潛力無窮的學童未來能大放異彩，市議員沈家鳳今日也到場關心學子學習權益。

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