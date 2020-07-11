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獨／宣判倒數18天！連千毅8月回家抱辣妻？律師曝關鍵時間：市長補選前一天　

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▲連千毅目前已遭收押禁見。（圖／連千毅臉書）

▲連千毅被法院裁定3次延押。（圖／連千毅臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

引發社會關注的直播主之亂連千毅的案件審理，6月17日在高雄法院辯論終結，但在這開辯論庭的前5天，地方法院已經裁定將連千毅延押2個月，就是到8月14日，法界人士私下預測連千毅將可能會面臨法院審理後的的第4次羈押，不排除是想把交保連千毅的這個燙手問題踢給高等法院，交由二審來決定。

連千毅案件在高雄地方法院在6月17日辯論終結，並訂於7月29日宣判，不過地方法院卻在6月12日裁定延長羈押到8月14日，這個舉動讓法界人士相當質疑內情不單純，因為距離宣判日跟羈押期限還多了16天，同時檢察官和被告的上訴期間有20天，再加上補提上訴理由的期間又有20天，共計40天，所以完成一審所有程序應該是會在9月初。

所以從8月14日到9月初這段時間，連千毅該怎麼辦？放或是不放？法界人士大膽預測，應該會在8月14日「第四度」裁定將連千毅延長羈押2個月，將案件移交高雄高分院，讓高院去決定第二審是否還要繼續羈押連千毅，不然高雄地方法院第三度將連千毅延長羈押到8月14日，這個裁定實在毫無意義，大可在6月17日辯論終結時就讓連千毅交保，而不是延長羈押，卻又「解除禁見」，不排除只是想把「人」關在監獄裡。

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一,連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅委任律師葉銘進。（圖／記者吳奕靖攝）

為何有這樣的推論，法界人士私下透原本高雄市警政單位考量高雄市長補選是在8月15日，為了避免連千毅在補選前交保，所以有搭配計劃「安排相關部署」，就怕連千毅交保之後還會鬧事，不過就在知道法院將在7月29日宣判之後，就已經解除相關任務，讓法界人士合理懷疑警方是否有「預知」高雄地方法院會在補選之前，對連千毅延押到10月14日為止?

記者詢問連千毅的辯護律師葉銘進，對此葉銘進表示對於法院審理中或判決的結果，他不妄加猜測，也不方便評論，只是有種「說不出來的怪怪感覺」，葉銘進甚至說連千毅若是交保之後還會鬧事，那連千毅就不是他之前罵過「表現近乎弱智低能，而是智障」！不過言談中，葉銘進律師語氣相當無奈，似乎對於8月14日是否會被再延押，雖然沒有說，但心裡的答案應該不樂觀！

▲▼ 被捕時還霸氣戴著！連千毅「親手拿下金項鍊」交給他　滿臉鬍渣憔悴模樣曝光 。（圖／地方中心攝）

▲▼ 辯護律師葉銘進曾罵連千毅：「表現近乎低能弱智」 。（圖／地方中心攝）

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