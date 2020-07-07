宮廟以3倍價買農地　雲林虎尾德興宮主委涉背信10萬交保

▲雲林地檢署偵辦虎尾德興宮主任委員涉嫌背信案，認張姓主任委員犯罪嫌疑重大以10萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮德興宮張姓主任委員驚傳涉嫌背信案10萬元交保，雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局虎尾分局，偵辦雲林縣虎尾鎮德興宮主任委員涉嫌背信案，7月1日至其住居所進行搜索，經檢察官訊問後，認張姓主委及黃姓委員2人涉犯背信罪，分別以10萬元、5萬元交保候傳。

雲林地檢署指出，經查，德興宮張姓主任委員為出售自己名下之農地以謀利，竟於2019年間，違反德興宮組織章程之增置財產相關程序規定，以德興宮之廟產購買自己名下座落於虎尾鎮農地及地上建物，惟依農業發展條例規定，私法人不得承受耕地，因此將該農地登記於黃姓委員名下，此舉涉嫌刑法第342條第1項之背信罪，犯罪嫌疑重大，全案現由檢察官擴大偵辦中。

▲虎尾德興宮主任委員賣給廟的農地位於虎尾鎮延平段，地坪約達三分多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，該農地位於虎尾鎮延平段大小約達三分多，依農業發展條例第33條規定，私法人不得承受耕地，德興宮主任委員明知不可卻執意實行，更將購入之土地已成廟產後登記於黃姓委員名下，有仲介曾表示該農地價值僅700萬多萬，以2千多萬賣予德興宮，且該筆土地距離虎尾德興宮遠達3公里。

雲林地檢署表示，雲林縣虎尾鎮德興宮為知名之百年廟宇，廟內財產為信徒供奉捐獻，本署將本於勿枉勿縱之精神，予以徹查，不容私人為己利予以淘空。

▲虎尾德興宮主任委員賣給廟的農地位於虎尾鎮延平段，地坪約達三分多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活



►「時間對我們來說完全沒用！」



【其他新聞】

►「粉紅超跑」越過濁水溪抵雲林 高空雷炮聲中駐駕西螺果菜市場

►雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍 機車車牌查出身分

►殉職陸戰隊上兵蔡博宇孝順又乖巧 家屬盼能入祀忠烈祠

►快訊／虎尾早餐店火警 大量濃煙竄出馬路伸手不見五指