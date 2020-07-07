　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宮廟以3倍價買農地　雲林虎尾德興宮主委涉背信10萬交保

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲雲林地檢署偵辦虎尾德興宮主任委員涉嫌背信案，認張姓主任委員犯罪嫌疑重大以10萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林地檢署偵辦虎尾德興宮主任委員涉嫌背信案，認張姓主任委員犯罪嫌疑重大以10萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮德興宮張姓主任委員驚傳涉嫌背信案10萬元交保，雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣警察局虎尾分局，偵辦雲林縣虎尾鎮德興宮主任委員涉嫌背信案，7月1日至其住居所進行搜索，經檢察官訊問後，認張姓主委及黃姓委員2人涉犯背信罪，分別以10萬元、5萬元交保候傳。

雲林地檢署指出，經查，德興宮張姓主任委員為出售自己名下之農地以謀利，竟於2019年間，違反德興宮組織章程之增置財產相關程序規定，以德興宮之廟產購買自己名下座落於虎尾鎮農地及地上建物，惟依農業發展條例規定，私法人不得承受耕地，因此將該農地登記於黃姓委員名下，此舉涉嫌刑法第342條第1項之背信罪，犯罪嫌疑重大，全案現由檢察官擴大偵辦中。

▲雲林地檢署偵辦虎尾德興宮主任委員涉嫌背信案，認張姓主任委員犯罪嫌疑重大以10萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾德興宮主任委員賣給廟的農地位於虎尾鎮延平段，地坪約達三分多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，該農地位於虎尾鎮延平段大小約達三分多，依農業發展條例第33條規定，私法人不得承受耕地，德興宮主任委員明知不可卻執意實行，更將購入之土地已成廟產後登記於黃姓委員名下，有仲介曾表示該農地價值僅700萬多萬，以2千多萬賣予德興宮，且該筆土地距離虎尾德興宮遠達3公里。

雲林地檢署表示，雲林縣虎尾鎮德興宮為知名之百年廟宇，廟內財產為信徒供奉捐獻，本署將本於勿枉勿縱之精神，予以徹查，不容私人為己利予以淘空。

▲雲林地檢署偵辦虎尾德興宮主任委員涉嫌背信案，認張姓主任委員犯罪嫌疑重大以10萬元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾德興宮主任委員賣給廟的農地位於虎尾鎮延平段，地坪約達三分多。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►二手票券豐富你的生活


►「時間對我們來說完全沒用！」


【其他新聞】

►「粉紅超跑」越過濁水溪抵雲林　高空雷炮聲中駐駕西螺果菜市場

►雲林蚶子寮大排出海口驚見男性浮屍　機車車牌查出身分

►殉職陸戰隊上兵蔡博宇孝順又乖巧　家屬盼能入祀忠烈祠

►快訊／虎尾早餐店火警　大量濃煙竄出馬路伸手不見五指

ET快訊
微星總經理墜亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原當時情
3千萬勞斯萊斯撞凹帥喊「免賠」！《炮仔聲》女星挺老公說話了
監視器畫面曝光！微星總經理走上7樓墜亡…辦公室驚見藥物
快訊／瑞芳深澳外海「男浮潛卡石縫慘亡」！　家屬見遺體崩潰
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前執行長被列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

微星總經理墜樓亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原狀況

高雄幼兒園遭控虐童！膠帶捆雙手變「哆啦A夢」　園方曝老師與家長互動關係

監視器畫面曝光！微星總經理走上7樓墜亡…辦公室發現藥物

股東會結束27天…墜樓亡！微星總經理曾喊話「Q2營收」爭商機

快訊／燕巢民宅火警！男屋主嗆傷送醫

宮廟以3倍價買農地　雲林虎尾德興宮主委涉背信10萬交保

疑工讀妹勾搭老公！民宿闆娘「標帳號」PO文狂酸：年紀可當女兒...代價15萬

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

前執行長被列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

微星總經理墜樓亡...家屬認「生前有爭吵」　保全嚇壞還原狀況

高雄幼兒園遭控虐童！膠帶捆雙手變「哆啦A夢」　園方曝老師與家長互動關係

監視器畫面曝光！微星總經理走上7樓墜亡…辦公室發現藥物

股東會結束27天…墜樓亡！微星總經理曾喊話「Q2營收」爭商機

快訊／燕巢民宅火警！男屋主嗆傷送醫

宮廟以3倍價買農地　雲林虎尾德興宮主委涉背信10萬交保

疑工讀妹勾搭老公！民宿闆娘「標帳號」PO文狂酸：年紀可當女兒...代價15萬

前執行長被列「性侵被告」！檢方通知到警所說明　現身畫面曝光

肚子爆痛！14歲妹那邊「魔鬼式閉鎖」…1200c.c.血全塞住　醫驚曝原因

桃園凶宅法拍強強滴！機捷合宜宅+賓士　為國庫追回逾1600萬元

國防部拍片反擊吳怡農：國軍從不作秀

渣打銀行加碼力挺「振興券」　新卡友最高享1500元刷卡回饋金

聽到「人民的保母」笑了！3律師勞基法遊行遭警「半夜丟包大湖公園」怒告　

中職／統一獅被中信兄弟吃定　餅總：得分效益不好

倫敦「最薄房子」開7千萬要售！　裡頭最窄竟只有2.4公尺

9月1日上路！　65歲以上銀髮族買投資型保單要錄音、錄影

南檢與執行署台南分署法拍會　4台挖土機等合計289萬餘元

人妻爆頭陳屍沙發外遇夫：自殺 死者家屬揭「關鍵證據」翻案！

社會熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

闖砂石場撿鋼筋！他被挖土機鏟中「頭頸分離」慘死

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

衛生局女雇員分手導火線曝　執行長曾動粗

擦撞勞斯萊斯！霸氣喊免賠「車主身分曝光」

老公夜不歸營　鏡頭直擊他竟進了閨密女星家

3分鐘榨乾嫖客！外籍妹太強...警無奈：台男面子丟光

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

勞斯萊斯撞女騎士嗆「我熟識警察」！台中警回應了

台南清潔隊員「溜班」回家休息長達10年！

前執行長「首發聲明」全文曝光：我被妖魔化

更多熱門

相關新聞

吸金26億遭押法官竟裁定2萬交保

吸金26億遭押法官竟裁定2萬交保

傅姓女直銷商因投資地下匯兌，負債累累，假藉公司名義謊稱有現金折讓制度，可獲高額紅利，2年多吸金26億，遭台中地檢署依違反銀行法等罪聲押獲准，日前起訴。誇張的是，台中地院竟認為傅女「有盡力賠償損失」，裁定2萬元交保並限制住居。中檢提出抗告成功，發回台中地院重新審理中。

把前東家工人貨車整套搬來用！背叛男下場曝

把前東家工人貨車整套搬來用！背叛男下場曝

京華城1死　工地2名負責人交保

京華城1死　工地2名負責人交保

即／連千毅拚交保落空　再延押2個月

即／連千毅拚交保落空　再延押2個月

林榮錦背信罪翻轉無罪　台灣東洋：定將上訴到底

林榮錦背信罪翻轉無罪　台灣東洋：定將上訴到底

關鍵字：

虎尾德興宮背信罪主任委員交保

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

即／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

林依晨證實「短期內不再演戲」

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面