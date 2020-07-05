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高雄市長補選電視政見會8/1登場　流程公布「無交叉詰問」

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記者柯沛辰、洪靖宜／高雄報導

高雄市選委會5日召開市長補選參選人公辦電視政見會議，經3人協商達成共識，敲定8月1日下午2點30分在市府四維中心地下室大禮堂舉行，以政見申論、現場提問、綜合結論三部分為主，不進行交叉詰問。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟5日代表陳其邁出席受訪。他表示，三位候選人都積極配合，非常樂見公辦政見會以辯論方式進行，期待3人君子之爭，讓高雄市民都能聽到非常優秀的政見對話。

▲▼高雄市長補選電視政見會8/1登場　流程公布「無交叉詰問」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟。（圖／記者洪靖宜翻攝）

代表李眉蓁陣營的，則是高雄市新聞局前局長鄭照新。他指出，這次有機會交流新世代觀念、雙方政見，自然樂觀其成，但交互詰問部分，沒辦法讓候選人來做提問，交鋒上可能不是那麼精準到位，有一點點遺憾，不過仍尊重選委會的決定，從善如流。

鄭照新強調，不管是哪一位候選人，提出的政見都應因應現在情況，像是在疫情、美中貿易戰底下高雄的新出路，而不是拿舊的政見來「複製貼上」，希望各界都能提出有誠意的、因應高雄新挑戰的政見，為高雄的年輕人指引新出路。

▲▼高雄市長補選電視政見會8/1登場　流程公布「無交叉詰問」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市新聞局前局長鄭照新。（圖／記者洪靖宜翻攝）

代表吳益政出席的競選服務處主任王詠沛表示，今天整個會議其實相當順利，按照《選罷法》的規定，有申論、提問和結論3個部分，唯一遺憾的是雖然稱作「辯論」，但少了相互詰問，呼籲媒體之後再辦一場真正的辯論會，讓候選人交叉詰問，這才是高雄市民之福。

▲▼高雄市長補選電視政見會8/1登場　流程公布「無交叉詰問」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳益政競選服務處主任王詠沛。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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