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限量3600盒！家樂福也有中衛彩色口罩了　超夯炫霓紫、櫻花粉7色一次滿足

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▲▼家樂福開賣中衛口罩。（圖／業者提供）

▲家樂福宣布開賣中衛口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「中衛口罩」因擁有各種顏色，好看又時尚，只要一上架就會立刻秒殺，繼各大電商紛紛開賣後，通路部分家樂福也宣布將在明（12）日正式販售中衛彩色醫療口罩，一次上架7種顏色限量3600盒，包括超夯的炫霓紫、青蘋綠、櫻花粉通通都有，限定只在量販店販售，便利購不提供。

▲▼家樂福開賣中衛口罩。（圖／業者提供）

▲▼超夯炫霓紫、酷黑、深丹寧屋通通都有。

▲▼家樂福開賣中衛口罩。（圖／業者提供）

家樂福終於也有中衛彩色醫療口罩了，明（12）日一次開賣3600盒共7色口罩，每盒50片售價300元，1片6元，顏色有天空藍、炫霓紫、酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉、軍綠色，將配給至全台各大量販店，提醒每人限購一盒，也因顏色到貨數量不同，各店非全7色都有販售。

另外還有3片裝的櫻花粉口罩共7200袋，一袋售價39元，家樂福量販店、便利購通通買得到，袋裝則無購買限制，開賣時間則依到貨時間進行上架販售，有需求民眾把握機會。

▲▼家樂福開賣中衛口罩。（圖／業者提供）

▲酷黑顏色口罩也有。

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