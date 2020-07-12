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家樂福天母店爆滿了！夜排隊逾8小時秒殺「7色中衛口罩」　員工嚇呆急發文

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▲▼家樂福天母店爆滿了！夜排隊逾8小時搶「7色中衛口罩」　員工嚇呆急發文。（圖／翻攝家樂福天母店臉書）

▲家樂福天母店爆滿！夜排逾8小時搶「7色中衛口罩」。（圖／翻攝家樂福天母店臉書）

記者許力方／台北報導

口罩限購令解禁，大賣場家樂福跟進宣布開賣「中衛口罩」，12日在量販店一次上架7種顏色，限量3600盒，且包含最夯的炫霓紫、青蘋綠、櫻花粉等，消息一出在全台臉書社團颳起旋風，各分店嚴正以待，沒想到11日深夜就開始出現排隊人潮，台北天母店門口坐滿了人，讓店員嚇了一大跳，第一批口罩名早將被火速秒殺。

周末夜裡，士林區德行西路上的家樂福天母店外，出現約20人坐在門口熬夜排隊，甚至有人「自帶椅子」，就是準備要搶12日早上開賣的中衛口罩，店員緊急於11日凌晨近0時上粉絲團發文，表明目前夜排人數已經「遠遠超過口罩到貨數量」，建議其他買不到的客人，等待下一次到貨，同時也呼籲排隊民眾保持安靜，避免影響周遭住戶。

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▲▼家樂福天母店爆滿了！夜排隊逾8小時搶「7色中衛口罩」　員工嚇呆急發文。（圖／翻攝家樂福天母店臉書）

家樂福員工見排隊盛況嚇了一大跳，留言提醒排隊民眾，預估隔天早上8點營業時，才有專人引導上二樓藥局領取號碼牌，但還沒過夜大門口就已經有人在夜排，讓他「也不太敢睡」。

事實上，繼各大電商開賣口罩後，家樂福也加入戰局，12日一次開賣限量3600盒、7色口罩，每盒50片售價300元，1片6元，顏色包括：天空藍、炫霓紫、酷黑、深丹寧、青蘋綠、櫻花粉、軍綠色，將配給至全台各大量販店，便利購則不提供，每人限購一盒，因顏色到貨數量不同，各店也非全7色都有販售，其中新店店就限定「不能指定顏色」。

另外，家樂福也販售3片裝的櫻花粉口罩共7200袋，一袋39元，量販店、便利購都買得到，無購買限制，開賣時間依到貨時間進行上架販售。

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