萊爾富「1萬盒夢幻特殊色」周六開放預購！墊腳石再2天...開賣4色中衛口罩

▲中衛口罩花色非常多樣。（圖／中衛提供）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣進入後疫情時代，花色多樣的中衛口罩掀起搶購熱潮。墊腳石購物網16日（本周四）晚上6點，將限量開賣4色中衛口罩，萊爾富則於18日（本周六）開放預購萊潔醫用口罩「薰衣紫」；另外，《ETtoday新聞雲》記者也整理出各通路懶人包，讓讀者一目了然。

●墊腳石：7月16日（四）晚上6點

當天將販售中衛口罩，其中麥飯石灰及酷黑2色，1盒50入，售價300元，每人限購1盒；而天空藍及櫻花粉2色，則是1袋5入，售價69元，每人限購2袋。

請繼續往下閱讀...

●萊爾富：7月18日（六）

7月18日，1萬盒萊潔醫用口罩「薰衣紫」開放網絡搶先預購，詳情請依官網公告為準。

另外，萊潔醫用口罩「薰衣紫」將於7月20日起，陸續在寶雅、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康等通路販售。

▲墊腳石16日開賣4種顏色中衛口罩。（圖／翻攝自墊腳石購物網）

【網購平台】

●Yahoo奇摩購物中心

今限量販售匠心三層醫療口罩，包括成人、婦幼2款，1盒50入，售價250；摩戴舒醫用「鑽石型成人口罩」，售價509元，均每人限購1盒；另外，還有宏偉醫用口罩，共藍綠灰3色，1盒50入，售價1組（2盒）950元。

●PChome 24h購物

開賣宏瑋醫用口罩，隨機出色，1盒50入，售價490元，每人限購1盒。

●蝦皮購物：下午5點

下午5點開賣台灣製醫用口罩，至於詳細款式、價格，依網站公告為準。

▲除了萊爾富外，也將在寶雅、大樹、丁丁、佑全、札幌藥妝、維康等通路販售。（圖／翻攝自R&R 萊禮生醫）

【美妝、藥妝店】

●康是美：每周五固定釋出

每周五會固定釋出200萬片台灣製造的恒大醫用口罩，1盒50片，售價299元，每人限購1盒。

●小三美日

販售台灣優紙醫療用口罩，顏色隨機出貨，1盒50片，售價289元；另外，也有搭配其他防疫產品推出組合。

【藥局通路】

●丁丁藥局

網路商店有販售優衛醫用口罩，1盒50片，售價299元。另外還有摩戴舒醫療兒童平面口罩，1盒50入，售價349元。

●大樹藥局

大樹藥局APP上，有推出匠心的口罩，也有萊潔兒童和成人的醫用口罩，每人限購1盒，實際情況以APP顯示為準。

另外，大樹藥局將陸續進10種顏色口罩，包括松石綠、淡橙橘、曜石黑、丹寧藍、夜霓紫、薰衣草紫、冰河藍、丹寧玫瑰、海洋藍和軍墨綠，開賣時間則以官方公告為準。