用三倍券機會多1倍！量販連4周「1600箱有機蔬菜」等抽　還現拿80元折價金

▲農糧署攜手2大量販推廣有機農產品。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

後疫情時代來臨，政府規劃「振興三倍券」15日起正式開放預購紙本券者領券，每人可拿到500元4張、200元5張的共3000元的三倍券。為搶攻商機，行政院農糧署宣布攜手台灣2大量販推出國產有機農產品超強促銷活動，其中，家樂福自本周每周的五、六、日起連續4周，凡購買有機商品滿399元就送80元現金折價券還有摸彩券，周周都送出400箱有機蔬菜箱，精打細算的婆媽不能放過。

疫情帶動宅經濟，不少人在家料理比例提高，對於食材選擇更加注重，這次行政院農糧署攜手家樂福、愛買量販舉行國產有機農場品行銷活動，更搶攻三倍券商機，推出多樣滿額折扣、加價購優惠、抽有機澎湃箱等好康，就是希望民眾省荷包之餘也能吃得健康。

▲行政院農糧署署長胡忠一。（圖／記者蕭筠攝）

農糧署署長胡忠一表示，國產有機農產品於生產過程不施用化學農藥、肥料、基改物質，主要以友善環境進行耕作，兼具食安、農安、環安等循環，這次攜手家樂福擴大宣傳有機農產品活動，主要為台灣有機驗證面積於短短3年半時間，已達1萬公頃，有顯著效果，希望透過通路平台，更佳帶動有機消費市場。

▲家樂福本周起連續4周五、六、日抽有機蔬菜箱。（圖／記者蕭筠攝）

這次家樂福祭出每周五、六、日起連續4周凡會員單筆消費購買國產有機蔬菜、水果，只要滿399元就送80元現金折價券，最高送出1600元折價券，並可抽價值699元的有機蔬菜箱1箱，若是憑三倍券消費再多獲1次抽獎機會，非會員持三倍券消費也有抽獎資格，周周送出400箱蔬菜箱，一共有1600箱等抽，活動於本周開跑至8月9日止，全台136門市都有。

另一量販愛買則從15日起至8月18日推出全館國產有機農產品滿200元現抵20元優惠，並享29元加購特惠有機商品，滿500元再送環保袋，且用三倍券消費200元還有機會抽中有機澎湃箱，婆媽們想精打細算就趁這時候。

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