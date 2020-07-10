擋保育條例竟嗆「石虎是虛擬的！」　特生中心：不是沒看到就覺得不存在！

▲全台石虎僅剩500隻左右。（資料圖／記者黃孟珍翻攝）



記者蕭筠／台北報導

台灣現存唯一原生種貓科動物「石虎」，近年因棲地破碎影響被列為瀕臨絕種保育類野生動物，全台目前約只剩500隻左右。為保護石虎，繼去年苗栗縣搶先通過《石虎保育條例》後，昨（9）日台中市也完成條例並送行政院備查，不過議會途中因有藍營議員脫口說出「石虎是虛擬的！」引發熱議。對此，行政院農委會特生中心、林務局也作出回應。

石虎分佈於苗栗縣、台中市和南投縣，活動範圍為淺山地區，和人類主要居住地、耕作區域共存，但近年來因為道路開發等相關人為因素導致棲地被破壞，生存受到威脅，目前全台石虎量僅剩500隻左右。9日台中市議會三讀通過《台中市石虎保育自治條例》，但討論過程中不少藍營議員持反對聲浪，更有國民黨議員稱自己在台中土生土長，卻連1隻石虎都沒看過，還有喊出「石虎是虛擬的東西！」等一說，備受爭議。

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▲行政院農委會特生中心主任楊嘉棟。（圖／記者蕭筠攝）

對此，行政院農委會特生中心主任楊嘉棟今（10）日出席家樂福友善石虎農作記者會時作出回應，強調「不是沒有看到就覺得不存在！」認為已有多數紅外線自動照相機捕捉到石虎的珍貴鏡頭，並將資料彙整後透過科學方式、數據分析，評估台灣石虎量僅剩500隻上下，是瀕臨絕種的物種。

指出一般人不容易看到石虎的主要原因為貓科動物十分謹慎，因此白天不容易目睹石虎蹤跡，但已經有很多照片、影片可以證明石虎存在，「牠們活生生呈現在各位眼前，是如此神秘、珍貴，有圖有真相，不需要去針對情緒性言論進行任何辯駁。」再次呼籲這些動物其實就生存在我們周邊而已。

▲林務局局長林華慶。（圖／記者蕭筠攝）

林務局局長林華慶則表示，「我想石虎在台灣的分佈從一些從科學調查非常清楚，我們也理解說地方上會有居民擔心，保育石虎影響傷害到一些利益。」但因保育需要是一個長期性工作，也會爭取愈來愈多民眾認同，並強調保育工作不能把所有成本轉嫁給棲息地當地民眾，「應該是全球民眾一起承擔成本。」希望愈來愈多人來逐漸加入保育行列。

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