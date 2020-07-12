老伴出車禍不能動！台南爺爺擺攤賺錢…遭酒醉男「芒果砸頭」傻坐全聯外

▲芒果爺爺的老伴出車禍，沒有辦法行動，他才出門維持家計。（圖／東森新聞）



記者柯振中／綜合報導

台南善化80多歲的胡姓老翁在市場外賣水果，突然遭到羅姓男子持芒果攻擊，導致滿身果渣、坐在附近的全聯旁邊，引起網路公憤，警方也緊急展開調查，逮捕涉案人。對此，胡姓老翁透露，由於妻子出了車禍，無法行動，他為了賺錢養家，才出來賣水果，沒想到遭遇這種事情。

女網友到當地全聯買東西，發現老翁滿身果渣，上前詢問「發生什麼事」，一聽老翁的遭遇，感到相當氣憤，進而將事件分享到網路上。眾多網友看完，也感到相當生氣，希望警方能趕緊出面調查。

▲芒果爺爺遭到水果砸頭，渾身都是果渣。（圖／翻攝臉書）



胡姓老公說明，為何被如此對待，他不明白，對方上前來「收500元攤位租金」，他沒有給，接著對方突然生氣，就動手攻擊他，還搶走東西。

警方得知消息，大動作偵辦，11日下午將犯案的羅男逮捕歸案，但羅男則向警方供稱，沒有要收租金，也沒有威脅對方。警方目前依照竊盜罪與《社會秩序維護法》，將羅男函送法辦，詳情仍在偵辦當中。

目擊的攤商說，動手的男子是地方上的頭痛人物，當時疑似喝酒，接著不知道為什麼，就拿芒果砸阿伯，「只是想說，欸！你怎麼這樣砸人家？」

胡姓老翁已年逾80，會頂著太陽出門工作，是因為妻子出了車禍，沒有辦法行動，他只好出門賣水果，賺點錢維持家計，沒想到遭受攻擊，還被搶走2顆芒果。

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