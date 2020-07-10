影／陳亭妃批國民黨領票塗鴉「瘋了嗎」：這樣怎麼教育下一代？

▲國民黨團塗鴉選票表達對於NCC人事案「拒投」立場。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會10日下午進行國家通訊傳播委員會（NCC）主委、副主委及NCC委員人事同意權案投票，不過國民黨團立委下午赴議場領票後，紛紛在投票紙上塗鴉，表達「拒投」立場。對此，民進黨立委陳亭妃驚呼「國民黨瘋了嗎？」居然領選票來毀損，這樣要怎麼教下一代？

國民黨團立委領票後，紛紛在投票紙上塗鴉寫下「拒投東廠、拒投酬庸、新聞自由將死、髒兮兮」等大字，表達「拒投」立場。總召林為洲表示，這次拒投的主因是總統府駭客電郵案，到現在還是羅生門，刑事警察局、總統府資安單位調查半天豪無結果，也沒有完全否認電郵內容，其中內容也提到， NCC委員提名人包括陳耀祥、林麗雲、王維菁等三人都是親綠學者，可以打擊某些特定媒體、電視台，質疑將淪張天欽東廠事件翻版，因此拒投。

對於國民黨塗鴉選票表達拒投一事，陳亭妃驚呼「荒謬！離譜！國民黨瘋了嗎？」她認為，立法院在進行NCC主委、副主委、委員的同意權，但卻發生史上最荒謬、最離譜的事情，「國民黨簡直是做了最違規的示範」，居然領選票來毀損，「請問國民黨的立委，你們怎麼教我們的下一代？」

另外，NCC人事同意權案投票已於10日下午4時25分出爐，由立法院長游錫堃宣布，NCC主委被提名人陳耀祥獲得65張同意票，NCC副主委被提名人翁柏宗獲得65張同意票，陳耀祥與翁柏宗順利出任NCC主委、副主委。