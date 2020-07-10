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被國民黨指控「包庇外甥弊案」　蘇嘉全怒嗆：若持續人格污衊擬提告

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▲總統府秘書長蘇嘉全率考試院正副院長及委員提名人拜會時代力量。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統府秘書長蘇嘉全。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立法院國民黨團8日召開記者會踢爆，國民黨秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉及4大弊案，經調查屬實後卻被列「密件」，沒有進行懲處，質疑官官相護。對此，蘇嘉全10日對此表示，要正告國民黨、以及有心人士，如果提不出實際證據，仍持續對他進行人格上的污衊，不排除透過司法捍衛清白。

蘇嘉全10日於臉書上表示，去年10月就有國民黨立委開記者會，宣稱張仲傑在唐榮公司服務時涉嫌觸法，並且大力炒作他與張仲傑的關係，隱射自己利用職權包庇親戚。直到這幾日，靠近立法院行使監委同意權的時刻，國民黨又再度重彈老調。

蘇嘉全強調，從去年至今，已數次向社會說明，張仲傑確實是他的外甥，但是對方在唐榮任職超過30年的時間，一切任用升遷，他毫無所悉與干預，如果張仲傑工作中有任何程序或道德瑕疵，請相關單位加以糾正，如果有任何不法，也希望司法能以最嚴格的標準檢驗審判。

蘇嘉全說，然而即便他做出再多聲明，國民黨還是一而再的進行人格抹黑，持續刻意誤導民眾，營造出他與唐榮之事有所關連，甚至指控他利用職權關說、循私、包庇親人，針對這一切的指控，國民黨完全沒有提出證據，只是不斷強調張仲傑與他之間的甥舅關係。

在家族中排行老么的蘇嘉全提到，他上有八位兄姐，往下的姪、甥、孫輩更是人數眾多，對於這些早已成年的晚輩，實在沒有立場去盤點檢視每一個人的工作和行為，更不可能主導親戚的職涯發展。只能自我要求，無時無刻提醒自己謹守分際，堅守清廉與正直，做一個台灣民主化、自由化的墊腳石，「直到現在，我依然堅持著初衷與理想。」

蘇嘉全強調，從政30多年來面對無數次政治攻擊，但是不管位處哪個職務，都沒有因為營私舞弊，遭受司法調查。民主國家裡面，不同政黨因為立場的不同相互對抗，是很正常的現象，但是絕不應該為了打擊敵對人士，走火入魔是非不分，媒體也不應未經查證，就隨之起舞胡亂批評。

「我敢大聲的說，我個人的一切都經得起檢驗，也歡迎檢驗！」蘇嘉全痛批，不要把他的家族與親戚，當作惡意抹黑他的提款機，這樣的作法不但浪費社會資源，也顯示出攻擊者問政格調的低落。

最後，蘇嘉全正告國民黨、部分媒體以及有心人士，「不要躲在言論自由的保護傘下，如果提不出實際證據，仍持續對我進行人格上的污衊，我不排除透過司法捍衛我的清白！」

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