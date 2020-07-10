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「老公託夢要我堅強」許崑源遺孀林絲娛提告　不容梁文傑等7人抹黑

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▲▼林絲娛向抹黑許崑源的政治人物提告 。（圖／記者黃子倩攝）

▲林絲娛在國民黨議員的陪同下到地院按鈴提告。（圖／記者黃子倩攝）

記者黃子倩／高雄報導

已故高雄議長許崑源逝世後，仍有不少政治人物公開議論，甚至抹黑、栽贓，看不下去許議長死後被他人誤解，許崑源的遺孀林絲娛10日在國民黨籍議員的陪伴下，到高雄地檢署按鈴控告，希望能還許崑源一個清白。林絲娛強調不會不給人改過自新的機會，但想到許崑源前幾天還託夢給她，要她堅強，她就一定得出來面對，要亂造謠的人還他們一個清白。

林絲娛在現場表示：「今天我來到這裡，不為別的，就是要為我的丈夫，許崑源討一個公道。我非常的痛心，我真的不懂，到底現在的社會風氣，能敗壞到什麼程度，就連我的丈夫崑源，人都已經不幸離世，直到現在，卻還有許多鋪天蓋地的攻擊，在網路上、在電視上、在報章雜誌上，不斷的繼續追殺他，消遣他，作為他的妻子，時至今日，這口氣我真的忍不下去。」

▲▼ 林絲娛向抹黑許崑源的人提告 。（圖／記者黃子倩攝）

▲林絲娛在國民黨議員的陪同下到地院按鈴提告。（圖／記者黃子倩攝）

林絲娛更進一步表示，自從許崑源辭世後，有許多人針對許崑源以及他們一家人，做出非常多抹黑攻擊，部分政治人物、名嘴還有媒體更是不斷消遣許崑源來搏版面，許多不實誇張的謠言，都出自有心人的爆料。

因此林絲娛決定化悲憤為力量，經過與專業人士與律師的討論，已收集齊了所有證據，決定正式向這些人提告。林絲娛還說：「前幾天我的先生託夢給我，要我堅強。」但她強調不是不給人反省的機會，之前有公開道歉和社會大眾解釋自己錯誤過的，將不會再追究，但對於囂張跋扈、造謠生事、帶給社會不良風氣的人，絕對會告到底，不只是為了許崑源的名譽而戰，也是要為社會的公平正義而戰。

林絲娛這次要告的對象，除了桃園市議員王浩宇，他曾在臉書上公開發表「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡。」另外台北市議員梁文傑也曾公開PO文，指涉許崑源「賭很大」，還有像是陳嘉君曾PO文寫到「太不像話。我說的不像話，是指把一個惡棍說成壯烈殉國，實在太不像話。如今他跳樓自殺會改變他一生的作為嗎？」上述的言論都被林絲娛一方截圖存證，誓言將控告到底，捍衛許崑源的清白。

▲▼ 林絲娛對不實指控許崑源的人按鈴控告 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲針對不實指控，林絲娛在國民黨議員的陪同下到地院按鈴提告。（圖／記者黃子倩翻攝）

林絲娛聲明全文如下：

各位媒體朋友大家好，謝謝大家的關心，今天我來到這裡，不為別的，就是要為我的丈夫，許崑源討回一個公道。

我非常的痛心，我真的不懂，到底現在的社會風氣，能敗壞到什麼程度，就連我的丈夫崑源，人都已經不幸離世，直到現在，卻還有許多鋪天蓋地的攻擊，在網路上、在電視上、在報章雜誌上，不斷的繼續追殺他，消遣他，作為他的妻子，時至今日，這口氣我真的忍不下去。

大家都看得出來，自我先生辭世之後，有許多人針對許崑源，針對我們這一家，做出非常多的抹黑攻擊，部分政治人物、名嘴、媒體，更是不斷消遣我先生來博取版面，許多不實誇張的謠言，都來自於你們這些人的爆料，這些事情在崑源生前就一直存在，他離世後更沒有少過，這就是我們社會的現況，不只用謠言抹黑殺人，就連人走了，你們還不肯放過，這還有天理嗎？

我失去了一位老公，還要看到他被抹黑，這是什麼樣的心酸與心痛，對於這些說話不負責任的人能懂嗎？前幾天我的先生託夢給我，要我堅強，因此我決定化悲憤為力量，經過與專業人士與律師的討論，我們已收集齊了所有證據，決定正式向這些人提告。

我們也不是不給人反省的機會，之前有公開道歉和向社會大眾解釋自己錯誤過的，我們將不會再追究，但對於那些囂張跋扈、造謠生事、帶給社會不良風氣的人，我絕對會告你告到底，這不只是為我先生的名譽而戰，也是要為這社會的公平正義而戰，今天不吿你們，以後在社會上亂講話就都不用負責任了，這還有王法嗎？這些人都必須為自己的所作所為負責，至於其餘的細節，一切就靜待法律程序的進行，我們相信司法會還給我們公道，還給社會ㄧ個真理，謝謝大家的關心，謝謝。

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