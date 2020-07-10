雲端最前線／三倍券這樣用最賺？全台縣市搶暑假旅遊財！

新聞節目中心／綜合報導

全台縣市政府為了振興地方觀光經濟，配合三倍券推出大量優惠。台北市除了綁定悠遊卡加碼優惠外，也與博物館景點、旅館合作；新北市主打振興168，只要在特定日期入住旅館可以再打8折；台中市、台南市推出購物節活動抽獎，最大獎將送出房子、車子，使出渾身解術要將龐大商機通通帶進來。《雲端最前線》10日邀請台中市政府觀旅局長林筱淇、台北市政府副發言人黃瀞瑩、新北市政府副發言人戴湘儀以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲振興三倍券。（圖／行政院提供）

三倍券預購上路後，根據統計已經超過千萬人預購、綁定，其中超過八成五都選擇紙本券，走進超商預購的人更超過800萬人，民眾預購同時帶動店裡業績，也讓四大超商紛紛嗅到商機，第一波優惠都還沒結束，又紛紛祭出加碼優惠。全家加送咖啡買一送一兌換券、還有千元購物金；7-11除了百元購物金，再加送關係企業飲料券。三倍券正式上路前預購人數可能再創新高！

行政院三倍券於7月15日正式上路，交通部台鐵局表示，三倍券可用於購買個人票、定期票、便當等，但不可退票，可不限次數換票，首次換票免手續費。另外台鐵局將推出四大優惠方案，包括仲夏寶島號、三日券、花東線莒光號、觀光列車都有折扣。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。