民進黨：國民黨立委把投票紙帶出議場印證「反民主」

▲國民黨立委在NCC人事同意權案的投票紙上塗鴉，並攜帶出議場抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會10日下午進行國家通訊傳播委員會（NCC）主委、副主委及NCC委員人事同意權案投票，不過國民黨團立委下午赴議場領票後，不僅在投票紙上塗鴉，甚至還將其攜帶出議場，表達「拒投」立場。對此，民進黨發言人顏若芳直批國民黨賤踏國會議員的尊嚴，印證了他們的改革檢討是往反民主、極端的一端倒退。

顏若芳批評，國民黨繼上回趁假日闖入霸佔議場，毀壞議場公物的無理杯葛後，10日再次不依循國會議程，擅自將投票單帶出投票所的行為，不但踐踏國會議員的尊嚴，更證明國民黨立委近日來的行動，凸顯了未來該黨團問政風格越來越歪的趨勢，令人遺憾。

顏若芳表示，作為一個民主國家負責任的政黨，無論執政或在野，都應在國會殿堂上，好好向人民說明支持或反對的理由，這種亂塗鴉的行徑，顯然只是作秀成分居多。

顏若芳指出，國民黨立委這次在NCC人事同意權的選票上塗寫文字，並帶出投票場所的行為，因沒有像是《總統副總統選舉罷免法》、《公職人員選舉罷免法》及《公民投票法》等相關法令規範，不會像一般民眾受到任何法律的刑事懲罰，但這樣脫序的行為，不僅無法說服人民他們的問政內容，也再次向國人印證，國民黨一連串的改革檢討，不但沒有往提昇民主的方向前進，反而是往反民主、極端的一端倒退。