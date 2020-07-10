老婆貼73歲男…綠帽夫醋缸爆炸「拿鐵撬猛K」！　他全身是傷怒告求償百萬

▲陳姓男子因撞見妻與董姓男子有曖昧，氣炸直接拿鐵撬猛毆小王。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／宜蘭報導

陳姓男子2019年時在宜蘭某咖啡廳撞見妻子與1名董姓男子從甚過密，懷疑2人有染，一氣之下竟拿鐵撬猛毆董男，造成他四肢多處擦挫傷。董男事後怒提告求償127萬9千元，法庭上陳男認為自己被戴綠帽、受傷害更大，表示僅願賠償醫療費，近日判決出爐，法官判他僅須賠8萬6290元。全案仍可上訴。

2019年8月22日晚上8點多，50歲陳姓男子在員山鄉某夜景咖啡廳，撞見老婆（現已離婚）與1名73歲董姓男子互動親密，當場醋勁大發，憤怒拿起一旁鐵撬狂K對方，致董男手臂、手肘、手指多處擦挫傷，雙膝及腿部也嚴重瘀青。

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▲陳姓男子因撞見妻與董姓男子關係匪淺，氣炸直接拿鐵撬猛毆小王。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

事後，董男提告向陳男求償醫藥費、看護費、復健費、結婚手錶損害及精神撫慰金等費用總計127萬9千元。法庭上陳男痛心反控董男侵害他配偶權，已嚴重影響他的家庭生活，並表明如要賠償，頂多只願負擔醫療費。

宜蘭地院審理時認為，就算董男讓陳男戴綠帽屬實，但傷害已造成，總不能以此就正當化毆人的暴力行為，審結考量雙方收入及財務狀況後，判陳男須賠償廖男8萬6290元較為適當。全案仍可上訴。

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